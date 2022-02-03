Самолет из Москвы, приземлился на запасном аэродроме в Челябинске

Воздушное судно авиакомпании «Россия» из-за неблагоприятных условий в Магнитогорске (Челябинская область) приземлилось на запасном аэродроме в Челябинске.

Сегодня, третьего февраля, в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту города Магнитогорска рейс авиакомпании «Россия» по маршруту Москва (Шереметьево) - Магнитогорск прибыл в аэропорт Баландино.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, на рейс зарегистрировано 55 пассажиров.



Представителем авиакомпании решается вопрос об отправлении пассажиров наземным транспортом.



Оказание услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами находится на контроле Челябинского транспортного прокурора.