06.06.2023
В Саду Победы мальчик сломал ногу на недостроенной горке – возбуждено уголовное дело
06.06.2023
Опера-гала концерт: челябинцы услышат «От Монтеверди до Щедрина»
06.06.2023
Около тридцати тысяч челябинских детей отдыхают в городских и загородных лагерях
06.06.2023
Самыми грамотными работниками по версии челябинцев стали юристы
06.06.2023
ММК отметил День эколога забегом активистов Союза молодых металлургов
06.06.2023
ММК представляет стали MAGSTRONG на выставках в Москве и Новокузнецке
Самыми грамотными работниками по версии челябинцев стали юристы
87% челябинцев обращают внимание на грамотность коллег
06.02.2023
Пушкинский кроссворд разгадают челябинцы в день памяти Александра Сергеевича
06.06.2019
Челябинск отмечает 220-летие со дня рождения Пушкина
05.06.2019
Анонсы событий и мероприятий на 6 июня
05.06.2019
Челябинку наградили медалью «Александр Пушкин 220 лет»
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023