Самыми грамотными работниками по версии челябинцев стали юристы

В честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и международного Дня русского языка исследовательский центр Зарплаты.ру решил выяснить, обращают ли россияне внимание на грамотность своих коллег. Большинство жителей Челябинской области в возрасте 25-55 лет трепетно относятся к письменной грамотности и бдительно следят за правильным употреблением русского языка.

Треть респондентов (35%) в Челябинской области поставили бы коллегам за грамотность оценку «хорошо», 44% — «удовлетворительно», 7% — «отлично», 8% — «неудовлетворительно», 6% — «плохо».

Также 62% респондентов признались, что указывают коллегам на их письменные огрехи. Чаще всего за коллегами челябинцы подмечают следующие ошибки (в этом вопросе была дана возможность выбрать несколько вариантов):

орфографические — 76%,

пунктуационные — 61%,

грамматические — 36%,

стилистические — 18%,

графические (опечатки) — 15%.

На вопрос «Какие специалисты у вас в компании пишут грамотнее всех?» респонденты ответили: юристы (44%), менеджмент (23%), бухгалтеры (17%), маркетологи (7%), специалисты по продажам (6%), айтишники (2%), дизайнеры (1%).

Отношение к коллеге или начальнику меняется в худшую сторону, если тот допускает ошибки на письме почти у половины опрошенных (54%), а 59% сказали, что вообще не взяли бы на работу человека, который неграмотно пишет.

Нет никакой связи между возрастом и грамотностью сотрудника — так сказали 53% респондентов; 42% считают, что молодые коллеги менее грамотны, а 5%, что молодежь, напротив, более грамотна.

По мнению респондентов, идеальная грамотность необходима в таких сферах, как педагогика (73%), журналистика (13%), юриспруденция (9%), медицина (3%). Остальные считают, что грамотность нужна всем специалистам из всех областей.