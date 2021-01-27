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Самый чуткий нос: «четвероногие» ГУФСИНовцы сдали экзамены

Служебные собаки ГУФСИН по Челябинской области прошли проверку на прочность и сдали экзамены. Специалисты-кинологи и их четвероногие напарники успешно справились с учебной программой и показали достойные результаты.

В ГУФСИН Челябинской области функционируют 20 кинологических подразделений. Служат в них более 250 специалистов-кинологов со своими служебными собаками.

По итогам каждого месяца им необходимо выдержать сложные экзамены по специальному курсу дрессировки. Он включает в себя: обыск транспорта и объекта, выборку человека и вещи, задержание фигуранта, а также следовую работу.

«Упражнение «Выборка вещи» является одним из базовых для следовой работы: помогает найти по запаху искомый предмет, а также взять след и задержать преступника», - объясняет начальник кинологической службы Шамиль Мухаметгалин.

Добавим, что сотрудникам пес подбирается индивидуально. Учитывается характер и темперамент напарников, а также служебные задачи, которые им предстоит вместе выполнять. В ГУФСИН сейчас несут службы 320 собак. В возрасте от 11 месяцев десяти лет.

«Подготовка собак начинается в четыре месяца. После этого они приступают к службе. У нас есть немецкие, бельгийские, кавказские и средне-азиатские овчарки, а также лабрадоры. Многих из них мы отправляем на службу в другие регионы России. Это Брянск, Башкортостан, Нижегородская область», - добавил Шамиль Мухаметгалин.

Необходимо отметить, что у каждой служебной собаки в уголовно-исполнительной системе своя специализация, соответственно и особый подход в подготовке. Так, например, нарко-розыскные псы проверяют въезжающий транспорт на наличие запрещенных веществ, а патрульно-розыскные - патрулируют территорию и, если потребуется, участвуют в поиске и задержании сбежавшего преступника.