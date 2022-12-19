Сбор помощи для участников СВО объединяет все больше жителей Челябинской области

Все больше жителей Челябинской области подключается к сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Южноуральцы стараются сделать все для того, чтобы в суровые зимние дни бойцы чувствовали их любовь и заботу, стремятся порадовать ребят накануне Нового года, который те встретят на передовой.

Сегодня, 19 декабря, из Челябинска ушло две фуры с «гуманитаркой» - помощь Донбассу, которую собирали всем миром, в очередной раз везет в зону СВО депутат Законодательного Собрания от фракции «Справедливая Россия – За Правду» Владимир Бекишев.

Здесь есть и гуманитарный груз, сбор которого в пункте на территории городского сада имени Пушкина организовала челябинка Наталья Тихомирова. На своей странице в ВКонтакте сегодня она написала: «Ну вот мы и поехали! Спасибо! Спасибо всем, кто помог и помогает собирать и отправлять помощь нашим Героям! Держим кулачки за замечательных людей, которые взялись доставить этот груз. Как только груз будет доставлен, я назову их имена! Очень отрадно, что в двух 14-метровых фурах - шесть метров нашего груза! Нашего с вами труда, заботы и неравнодушия! Удачной дороги, счастливого пути и хранит Бог везущих помощь ребятам!».

В загрузке гуманитарной помощи принимал участие представитель челябинского «Боевого братства», ветеран боевых действий Андрей Нестеров, который рассказал агентству «Урал-пресс-информ», что помощь российским солдатам реально идет отовсюду.

«Южноуральцы вновь отличились в сборе гуманитарной помощи для Донбасса. «С миру по нитке» - так звучит лозунг всех неравнодушных. И правда, со всех концов Челябинской области от жителей поступают подарки бойцам на Новый год, одежда для них, носки, теплое белье, медицинские средства. Жертвуют все - от мала до велика. Например, депутат Заксобрания региона Дмитрий Ларин передал для бойцов более двадцати спальных мешков, аптечки. На загрузку машин в воскресенье, 18 декабря, пришли молодые ребята и бойцы, получившие ранения в СВО. Проходившие мимо люди спрашивали, что происходят, для кого погрузка. Когда узнавали, что это гуманитарная помощь на передовую, на победу наших бойцов, тут же выражали готовность поучаствовать в этом благом деле. Пусть будет вам тепло, ребята! Только вперед, парни, только вперед! Низкий поклон!» - сказал Андрей Нестеров.

Также в загрузке гуманитарной помощи участвовали Андрей Корыстин из «Боевого братства»; челябинский драматург и журналист Геннадий Григорьев, защищавший Донбасс в рядах ополчения; боец ДНР с позывным «Атом».