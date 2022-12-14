14.12.2022
Сегодня Алексей Текслер в прямом эфире ответит на вопросы южноуральцев
14.12.2022
Святые мощи преподобного старца Амвросия пробудут в Челябинске еще два дня
13.12.2022
В шести городах Челябинской области вновь объявлены НМУ
13.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 декабря (18+)
13.12.2022
Погибшие водители, искорёженное железо: еще две дорожные трагедии случились в Челябинской области
13.12.2022
Разочарование больше убытка: ферму обворовали свои же работники в Увельском районе
Сегодня Алексей Текслер в прямом эфире ответит на вопросы южноуральцев
Спросите губернатора
13.12.2022
Карабаш встретит Новый год без праздничных общегородских фейерверков
12.12.2022
В Челябинской области утвердили порядок компенсации платы за обучение детей мобилизованных
12.12.2022
Единый аппарат трех омбудсменов в Челябинской области возглавила Евгения Шангина
11.12.2022
Президент КХЛ: В Челябинске созданы все условия для начинающих спортсменов
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022