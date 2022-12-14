Сегодня Алексей Текслер в прямом эфире ответит на вопросы южноуральцев

Сегодня, 14 декабря, в 12 часов состоится «прямая линия» губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава региона в прямом эфире поговорит с южноуральцами о наболевшем, ответить на интересующие жителей вопросы

Жители еще успеют задать свои вопросы. Они будут приниматься до завершения прямой линии.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер планирует в прямом эфире поговорить с южноуральцами о наболевшем, ответить на интересующие жителей вопросы.

Можно на сайте спроситекслера.рф отправить видеообращение или задать вопрос в письменном виде, по телефону «горячей линии» 8 800 500 74 50.

«Прямая линия» с губернатором будет транслироваться: в эфире телеканалов ОТВ, Россия-24 и Урал 1, радиостанций Бизнес ФМ Челябинск, Радио России Южный Урал, Комсомольская правда Челябинск, на сайтах 1obl.tv, cheltv.ru, в группах медиахолдинга ГранадаПресс и на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».