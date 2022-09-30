Сегодня День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Сегодня, 30 сентября, православные верующие чтут память святых великомучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софьи.

Эти святые мученицы жили в 137 году в царствование императора Адриана в Италии и пострадали за то, что открыто исповедовали веру в Христа. Самые ранние из дошедших до нас жития Веры, Надежды Любови и Софии датируются VII – VIII веками. А в IX веке при переводе богослужебных книг на церковнославянский язык греческие имена сестер — Пистис, Элпис и Агапе – были заменены славянскими смысловыми аналогами, и только имя их матери Софии (Премудрость) сохранило оригинальное звучание. В русской традиции это – исключительный случай.

Благочестивая вдова София, будучи глубоко верующей христианкой, воспитала дочерей в христианском благочестии, в любви к Богу. Император Адриан узнал об этом, он попытался совратить их с христианского пути и заставить поклониться богине Артемиде - сначала обещанием богатых подарков, а затем угрозами. Но они твердо исповедовали свою веру в Христа. Девочек жестоко пытали, после чего обезглавили на глазах матери. На день смерти Вере было 12 лет, Надежде - 10 и Любови - 9. София с почестями похоронила их и умерла через три дня на их могиле.

В наших славянских традициях существовал день Бабьих именин, который в дальнейшем так же перешел в День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. По народным традициям, в этот праздник было принято поздравлять всех женщин с именинами, дарить им подарки, освобождать от домашних хлопот. Сами женщины в этот день, должны были громко плакать, чтобы таким образом избавить себя и свою семью от бед и зла, горя и неприятностей.

Также с этим днем связано много народных примет. Говорили: если полетят журавли 30 сентября, то на Покров (14 октября) будет крепкий мороз, а нет, то зима придет позднее. Еще одна примета - в этот день обычно бывает первый серьезный заморозок. Другое название этого дня — Арина -шиповница. Начинают собирать и сушить плоды шиповника.

Народное слово отметило эти имена в прибаутках: «Бабушка Надежда на чужое-то надейся, да свои паси», «Люба парню девка Любаша - к венцу, а не люба - к отцу», «И Вере не поверю, коли сам не увижу», «Не одна Софья по тебе сохнет, да все еще не высохла».