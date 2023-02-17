Сегодня День российского кадета

Ежегодно, 17 февраля, в нашей стране отмечается День российского кадета. Только в Челябинске в кадетских классах обучается более пяти тысяч школьников.

История кадетских корпусов в нашей стране берет начало 27 января 1701 года. В этот день Петр I подписал указ об организации в Москве Школы математических и навигацких наук: «Школа оная потребна не токмо к единому мореходству и инженерству, но артиллерии и гражданству к пользе».

«Кадетские корпуса, по сути, стали ответом на требования, которые выдвинуло время революционных преобразований Петра Великого. Вышедшему на новый виток развития государству жизненно необходимо было сформировать в подданных уважение традиций страны, ее исторического и культурного наследия и четкую гражданскую патриотическую позицию. Не теряют своего значения эти цели и в современной России», - сообщает СК России.

Священным праздником всех кадет является 17 февраля, когда в 1732 году начались занятия в школе, впервые именованной «Кадетский корпус». Кадетский корпус был учрежден императрицей Анной Иоанновной в 1731 году. К середине XIX века в Российской империи насчитывалось 18 кадетских корпусов.

В 1918 году кадетские корпуса были упразднены.

«Традиции кадетства в современной России вновь возрождаются. Развитию кадетского движения значительное внимание уделяется и в Следственном комитете. Задачи, стоящие сегодня перед СК России, обуславливают необходимость подготовки будущих следователей уже со школьной скамьи. Для этого в системе ведомства действуют Кадетский корпус имени Александра Невского, Объединенный Санкт-Петербургский кадетский корпус, Волгоградский кадетский корпус имени Слипченко, Севастопольский кадетский корпус имени Истомина», - добавили в СКР.

В Челябинске 26 общеобразовательных организаций реализует кадетскую модель образования (221 кадетский класс).

«В таких классах обучающиеся получают полный спектр образовательных услуг по патриотической, спортивной, художественной и другим направленностям. В кадетских классах школ города Челябинска обучается более пяти тысяч человек. Кадетскую модель образования образовательные организации реализуют в тесном взаимодействии с социальными партнерами: силовыми структурами, ветеранскими организациями», - рассказала пресс-секретарь управления образования Челябинска Екатерина Самарина.

В Челябинске кадеты - постоянные участники парадов Победы на Крсной площади, она заступают на вахту у Вечного огня и участвуют во всех военно-патриотических мероприятиях, которые проводятся на территории Челябинской области.

Выпускники кадетских корпусов страны не только составляли гордость России, но и были известны во всем мире. Кадетами были фельдмаршалы Румянцев и Кутузов, флотоводцы Беллинсгаузен, Ушаков, Крузенштерн, Нахимов, Лазарев, генералы Корнилов и Карбышев, поэт Сумароков, дипломат и поэт Тютчев, композиторы Римский-Корсаков и Рахманинов, врач Сеченов, художник Верещагин, писатели Радищев, Достоевский, Куприн, Лесков, Даль, основатель русского театра Волков.

«Кадетство – это состояние души», - так характеризуют свое отношение многие воспитанники кадетских корпусов и ведомственных кадетских классов.