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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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16.02.2023

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17.02.2023

Водители Челябинска остались без газозаправочной станции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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17.02.2023

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Анонсы событий и мероприятий на 17 февраля (18+)
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Общество
17.02.2023 11:50

Сегодня День российского кадета

Ежегодно, 17 февраля, в нашей стране отмечается День российского кадета. Только в Челябинске в кадетских классах обучается более пяти тысяч школьников.

История кадетских корпусов в нашей стране берет начало 27 января 1701 года. В этот день Петр I подписал указ об организации в Москве Школы математических и навигацких наук: «Школа оная потребна не токмо к единому мореходству и инженерству, но артиллерии и гражданству к пользе».

«Кадетские корпуса, по сути, стали ответом на требования, которые выдвинуло время революционных преобразований Петра Великого. Вышедшему на новый виток развития государству жизненно необходимо было сформировать в подданных уважение традиций страны, ее исторического и культурного наследия и четкую гражданскую патриотическую позицию. Не теряют своего значения эти цели и в современной России», - сообщает СК России.

Священным праздником всех кадет является 17 февраля, когда в 1732 году начались занятия в школе, впервые именованной «Кадетский корпус». Кадетский корпус был учрежден императрицей Анной Иоанновной в 1731 году. К середине XIX века в Российской империи насчитывалось 18 кадетских корпусов.

В 1918 году кадетские корпуса были упразднены.

«Традиции кадетства в современной России вновь возрождаются. Развитию кадетского движения значительное внимание уделяется и в Следственном комитете. Задачи, стоящие сегодня перед СК России, обуславливают необходимость подготовки будущих следователей уже со школьной скамьи. Для этого в системе ведомства действуют Кадетский корпус имени Александра Невского, Объединенный Санкт-Петербургский кадетский корпус, Волгоградский кадетский корпус имени Слипченко, Севастопольский кадетский корпус имени  Истомина», - добавили в СКР.

В Челябинске 26 общеобразовательных организаций реализует кадетскую модель образования (221 кадетский класс).

«В таких классах обучающиеся получают полный спектр образовательных услуг по патриотической, спортивной, художественной и другим направленностям. В кадетских классах школ города Челябинска обучается более пяти тысяч человек.  Кадетскую модель образования образовательные организации реализуют в тесном взаимодействии с социальными партнерами: силовыми структурами, ветеранскими организациями», - рассказала пресс-секретарь управления образования Челябинска Екатерина Самарина.

В Челябинске кадеты  - постоянные участники парадов Победы на Крсной площади, она заступают на вахту у Вечного огня и участвуют во всех военно-патриотических мероприятиях, которые проводятся на территории Челябинской области.

Выпускники кадетских корпусов страны не только составляли гордость России, но и были известны во всем мире. Кадетами были фельдмаршалы Румянцев и Кутузов, флотоводцы Беллинсгаузен, Ушаков, Крузенштерн, Нахимов, Лазарев, генералы Корнилов и Карбышев, поэт Сумароков, дипломат и поэт Тютчев, композиторы Римский-Корсаков и Рахманинов, врач Сеченов, художник Верещагин, писатели Радищев, Достоевский, Куприн, Лесков, Даль, основатель русского театра Волков.

«Кадетство – это состояние души», - так характеризуют свое отношение многие воспитанники кадетских корпусов и ведомственных кадетских классов.

Автор: Инна Шемаева
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Успехи и проблемы Коелги

14.02.2023 17:17

В Челябинской области 14 февраля стало днем рождения 108 новых семей

14.02.2023 16:47

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превышает эпидпорог на 26,1%

14.02.2023 16:40

В Челябинске завершается выставка «Отцы и дети»

14.02.2023 16:24

«Сила интеллекта»: на Южном Урале определили сильнейших юных робототехников

14.02.2023 16:07

С участника СВО сняты ложные обвинения в бегстве с полигона под Чебаркулем

14.02.2023 15:49

В Челябинской области доценту кафедры ВУЗа предъявлено обвинение в получении взятки

14.02.2023 15:26

ВТБ запустит обратный выкуп золота

14.02.2023 15:08

Какие трамвайные пути отремонтируют в Челябинске в 2023 году

14.02.2023 14:30

Южноуральский спортсмен позвал болельщиков на Кубок Евразии

14.02.2023 13:50

Оштрафовали челябинца, инсценировавшего для приставов угон машины

14.02.2023 13:44

Челябэнерго обеспечил выдачу мощности современному лыжному центру в Челябинске

14.02.2023 13:43

В Челябинской области в 1,5 раза выросло число классов на карантине по ОРВИ и гриппу

14.02.2023 13:34

Брала деньги: сотрудницу агрофирмы «Ариант» отправили под домашний арест

14.02.2023 13:14

После вмешательства прокуратуры Челябинской области в Берлине появилась нормальная питьевая вода

14.02.2023 13:11

И снова о наболевшем: красногорцы мерзнут в ожидании транспорта, который приходит не всегда

14.02.2023 13:08

Пушки от южноуральских таможенников поехали на Донбасс

14.02.2023 13:01

Южноуральский горнолыжник одержал победу на чемпионате России

14.02.2023 12:37

Российские и украинские футболисты устроили массовую драку