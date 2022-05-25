Сотрудники ФСБ рассказали челябинским кадетам о героях Великой Отечественной

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С 27 по 29 мая в поселке Травники Чебаркульского района (Челябинская область) состоятся военно-по
25.05.2022

Молодёжь Челябинской области отправится на военно-полевые сборы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иностранцам пользоватьс
25.05.2022

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете «суррогатной торговли детьми»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В настоящее время технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства в Челябинске метрополитен
Метро в Челябинске
Метро в Челябинске
25.05.2022

ТЭО метротрамвая в Челябинске проходит необходимую экспертизу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) о
25.05.2022

ММК объявил о повышении зарплаты сотрудников с первого июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 25 мая, Министерство просвещения РФ при поддержке компании VK запускает онлайн праздничн
25.05.2022

Для выпускников звучат поздравления с «Последним звонком» и запускается «Марафон побед»
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

В Старом Першино ремонтируют «мост смерти», на котором погиб 91-летний труженик тыла
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

В челябинских магазинах нашли фальсифицированное сливочное масло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

Количество заявок на технологическое присоединение к электросетям Челябэнерго в 2022 году выросло на 28%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

В Златоусте подрядчик плохо сделал дорогу и не хочет устранять свои косяки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

Театр «Манекен» приглашает челябинцев на вечер современного танца

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

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УФСБ по Челябинской области
кадеты
Челябинск
Великая Отечественная война
Общество
25.05.2022 12:17
Фото: УФСБ России по Челябинской области

Сотрудники ФСБ рассказали челябинским кадетам о героях Великой Отечественной

В челябинской средней школе №6, в которой существует кадетский класс МЧС, сотрудники отдела ФСБ России по Челябинскому гарнизону провели урок Мужества, посвященный героическим подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Среди героев значатся военные контрразведчики, например, участник обороны Крыма, батальонный комиссар, майор госбезопасности Александр Иванович Галушкин. В начале января 1942 года он был заброшен с морским десантом в Евпаторию, руководил в городе подпольной комсомольско-молодежной группой, погиб в бою седьмого мая 1942 года.

Рассказали контрразведчики ребятам и о героях-земляках, уроженцах Уральской земли, командире 53-й танковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 1 Украинского фронта, дважды Герое Советского Союза, генерал-полковнике Василии Сергеевиче Архипове и наводчике станкового пулемета 10-го гвардейского стрелкового полка 6-й гвардейской дивизии 13-й армии Центрального фронта, Герое Советского союза, гвардии красноармейце Михаиле Ивановиче Антипине.

Сотрудники ФСБ провели урок Мужества для кадетов Челябинска

«Подобные мероприятия становятся доброй традицией между школьниками и военными контрразведчиками», - отметили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

УФСБ по Челябинской области
кадеты
Челябинск
Великая Отечественная война
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С 27 по 29 мая в поселке Травники Чебаркульского района (Челябинская область) состоятся военно-по
25.05.2022

Молодёжь Челябинской области отправится на военно-полевые сборы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иностранцам пользоватьс
25.05.2022

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете «суррогатной торговли детьми»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В настоящее время технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства в Челябинске метрополитен
Метро в Челябинске
Метро в Челябинске
25.05.2022

ТЭО метротрамвая в Челябинске проходит необходимую экспертизу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) о
25.05.2022

ММК объявил о повышении зарплаты сотрудников с первого июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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25.05.2022 11:40

В Старом Першино ремонтируют «мост смерти», на котором погиб 91-летний труженик тыла

25.05.2022 11:25

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25.05.2022 11:24

ТЭО метротрамвая в Челябинске проходит необходимую экспертизу

25.05.2022 11:21

Количество заявок на технологическое присоединение к электросетям Челябэнерго в 2022 году выросло на 28%

25.05.2022 11:09

ММК объявил о повышении зарплаты сотрудников с первого июня

25.05.2022 11:07

В Златоусте подрядчик плохо сделал дорогу и не хочет устранять свои косяки

25.05.2022 11:05

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В отношении главы Агаповского района возбудили дело о взятке

23.05.2022 13:17

Театральная студия из Миасса выиграла грант в размере двух миллионов рублей

23.05.2022 13:16

Глава Челябинска поручила минимизировать неудобства для водителей по улице Цвиллинга

23.05.2022 13:12

Продовольственный кризис в мире - дело рук стран Запада

23.05.2022 12:56

Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет

23.05.2022 12:39

Глава Челябинска поручила заменить засохшие деревья

23.05.2022 12:18

Новый главный ледовый городок Челябинска может стать «богатырским» или «рыбным»

23.05.2022 12:15

Глава минфина Челябинской области прокомментировал уход подчиненного в минспорта

23.05.2022 12:12

Клиенты ВТБ направили один миллиард рублей на покупку путевок в детские лагеря

23.05.2022 11:54

В Челябинской области от бешенства умерла уже вторая в этом году домашняя крыса

23.05.2022 11:53

В Челябинске для купания подготовили 15 пляжей

23.05.2022 11:51

Челябинские власти приватизируют едва не сгоревшую заброшенную больницу на Трудовой

23.05.2022 11:49

В Челябинске продадут с молотка недостроенный спорткомплекс на Труда

23.05.2022 11:47

Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист

23.05.2022 11:45

Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку

23.05.2022 10:51

В ЮУрГУ подвели итоги V студенческой конференции «Астероидная безопасность»

23.05.2022 10:36

В Челябинской области продолжаются «Последние звонки»

23.05.2022 10:22

Челябинцы будут жить без горячей воды