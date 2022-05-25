Сотрудники ФСБ рассказали челябинским кадетам о героях Великой Отечественной

В челябинской средней школе №6, в которой существует кадетский класс МЧС, сотрудники отдела ФСБ России по Челябинскому гарнизону провели урок Мужества, посвященный героическим подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Среди героев значатся военные контрразведчики, например, участник обороны Крыма, батальонный комиссар, майор госбезопасности Александр Иванович Галушкин. В начале января 1942 года он был заброшен с морским десантом в Евпаторию, руководил в городе подпольной комсомольско-молодежной группой, погиб в бою седьмого мая 1942 года.

Рассказали контрразведчики ребятам и о героях-земляках, уроженцах Уральской земли, командире 53-й танковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 1 Украинского фронта, дважды Герое Советского Союза, генерал-полковнике Василии Сергеевиче Архипове и наводчике станкового пулемета 10-го гвардейского стрелкового полка 6-й гвардейской дивизии 13-й армии Центрального фронта, Герое Советского союза, гвардии красноармейце Михаиле Ивановиче Антипине.

Сотрудники ФСБ провели урок Мужества для кадетов Челябинска Поделиться

«Подобные мероприятия становятся доброй традицией между школьниками и военными контрразведчиками», - отметили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.