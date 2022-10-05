05.10.2022
В колонии Копейска поймали челябинку с наркотиками в сухофруктах
05.10.2022
Юбилею А.Н.Островского театр Златоуста посвящает «Лес»
05.10.2022
ММК наградил лучших рационализаторов
05.10.2022
Сегодня состоится онлайн-вебинар по аккредитации и отсрочке для ИТ-специалистов
05.10.2022
В челябинском горсаду имени Пушкина «законсервируют» песочные скульптуры
04.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на пятое октября (18+)
Сегодня состоится онлайн-вебинар по аккредитации и отсрочке для ИТ-специалистов
03.10.2022
Памятка для имеющих отсрочку специалистов, которым пришла повестка
27.09.2022
Опубликован список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации
10.08.2022
Минцифры: Собирать биометрию россиян без их согласия не будут
20.06.2022
Стартовала приёмная кампания в вузах
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022