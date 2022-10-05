Сегодня состоится онлайн-вебинар по аккредитации и отсрочке для ИТ-специалистов

В среду, пятого октября, в 21 час по московскому времени глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы представителей ИТ- и телеком-компаний о новых правилах аккредитации и об отсрочке сотрудников в рамках мобилизации.

На вебинаре планируется обсудить ряд вопросов:

- условия и варианты получения аккредитации,

- как аккредитоваться стартапам и компаниям с госучастием,

- почему компании могут отказать в аккредитации,

- что делать, если сотрудник соответствует условиям отсрочки, но ему пришла повестка,

- другие вопросы, интересующие отрасль.

Вебинар пройдет в формате прямого эфира с главой Минцифры в телеграм-канале министерства. Также подключиться к вебинару можно будет по ссылке.

Самые важные заявления министра будут дублироваться в телеграм-канале в текстовом виде.