Сегодня в Челябинске: «Современное образование и гуманная педагогика - это возможно?»

Сегодня, 16 апреля, в Челябинске в детском семейном центре «Живое пространство» почетный работник общего образования РФ Ирина Путинцева (Новосибирск) расскажет, как реализовать гуманно-личностный подход к ребёнку в школе, где учатся 2,5 тысячи учеников.

Как сообщила корреспонденту информационного агентства «Урал-пресс-информ» руководитель челябинского отделения «Центра Гуманной Педагогики» Маргарита Авдеева, именно такой воспитательно-образовательный принцип с 2015 года успешно реализуется в Новосибирске.

Ирина Путинцева - директор муниципального образовательного центра «Горностай» (Новосибирск) - одной из пяти базовых школ Российской академии наук в регионе, почетный работник общего образования РФ, заслуженный работник образования НСО, депутат Совета депутатов города Новосибирска.

Встреча предполагает беседу в свободном формате. Речь пойдет о том,- возможно ли построить современное образование на идеях гуманной педагогики, как реализовать гуманно-личностный подход к ребенку в школе, где учатся 2,5 тысячи учеников; как выстроить отношения между родителями и учителями, учителями и учениками, учителями друг с другом. Собравшиеся познакомятся с опытом муниципальной школы.

На встречу приглашаются все заинтересованные лица.

Место: ул. Цвиллинга, 62 (центр «Живое пространство»)

Начало в 18.00. Вход свободный.

Для участия: обязательно поставьте в комментариях "+" или "Я приду!"

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Возраст: 12+

Также планируется онлайн-трансляция в Инстаграме в аккаунте.