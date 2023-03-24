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24.03.2023 16:16

Сельские семьи Челябинской области строят жильё с государственной поддержкой

В 2023 году с помощью госпрограммы комплексного развития сельских территорий в Челябинской области улучшат жилищные условия 24 семьи. Все участники программы получили свидетельства на получение социальных жилищных выплат. После открытия индивидуальных счетов на них сразу начнут поступать денежные средства. В этом году половина семей выразили желание приобрести более комфортное жильё, ещё половина – построить индивидуальные жилые дома.

В текущем году на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в программе предусмотрено 47,5 миллиона рублей, из них 36,3 миллиона – это средства областного, а 11,2 – средства федерального бюджетов. Кроме того, 30% стоимости нового жилья должны составлять личные средства получателей социальной выплаты, уточнили в пресс-центре Минсельхоза.

«Программа комплексного развития сельских территорий работает в регионе уже четвёртый год, – рассказал министр сельского хозяйства Алексей Кобылин. – За это время улучшить жилищные условия смогли 174 семьи. Из 24 семей, которые получают средства на жильё в этом году, 12 семей будут строить свои дома, это нас конечно радует, как и то, что больше половины участников программы – работники агрокомплекса».

Все участники, выразившие желание построить дом, имеют первоочередное право на получение субсидии, также как многодетные семьи и работники агропромышленного комплекса. 14 семей, которые получат выплату в этом году, являются многодетными, 15 семей – это семьи работников АПК, в девяти случаях субсидию получают работники соцучреждений.

Семья Жаслана и Жанны Амержановых выполнила сразу два условия первоочередности: заявила о строительстве и «предъявила» минсельхозу четверых детей – троих сыновей Максада, Мансура и Мираса и одну маленькую принцессу Жасмин. Вся семья приехала в Челябинск из посёлка Бреды, чтобы получить свидетельство и подписать необходимые документы на получение социальной выплаты.

Семья узнала в районном управлении, что можно получить средства на строительство дома, решили попробовать. «Подали документы в прошлом году, а в этом уже получим выплату – это очень быстро. Сказали, что у нас льгота, потому что мы многодетная семья и собираемся строить дом. Я работаю в районной больнице в Бредах начальником хозяйственной части, супруга находится в отпуске по уходу за ребёнком. Сейчас мы живём в трёхкомнатной квартире, но очень хотим свой дом»,  - рассказал Жаслан Амержанов.

В случае строительства жилья средства социальной выплаты будут находиться на открытых счетах в течение двух лет. Срок самого строительства не ограничен. Помимо основного пакета документов, которые подают участники программы на получение выплаты (паспорта, документы, подтверждающие родственные связи и трудовую деятельность, регистрацию на территории сельских поселений и малых городов и посёлков, которые охватывает программа, наличие собственных средств в размере 30% стоимости будущего жилья), «строителям» необходимо предоставить также документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, уведомление о планируемом строительстве дома, проектно-сметную документацию. Наличие собственных средств можно подтвердить выпиской из лицевого счёта, заключением о рыночной стоимости жилья, находящегося в собственности либо решением кредитной организации о предоставлении кредита.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области
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Челябинская область начала этот год с улучшения брачной статистики

22.03.2023 14:07

Захарова назвала провокацией план Лондона передать Киеву снаряды с ураном

22.03.2023 13:51

В Челябинской области на карантин по ОРВИ и гриппу закрыто три класса

22.03.2023 13:44

ВТБ Лизинг передал технику Sitrak для реконструкции дорог регионального значения в Челябинске

22.03.2023 13:33

В Челябинской области вновь начала расти заболеваемость ОРВИ и гриппом

22.03.2023 13:32

Штемпель «Культура и искусство Южного Урала» вышел в почтовое обращение

22.03.2023 12:49

Новинки литературы откроются челябинцам

22.03.2023 12:32

В Челябинске проверят частный медцентр, где отказали в реабилитации ребенку-инвалиду

22.03.2023 12:23

Маршрутку из Паркового на челябинский вокзал запустят во второй половине 2023 года

22.03.2023 12:10

На телеканале «Моя планета» покажут фильм о челябинском метеорите

22.03.2023 11:57

В Магнитогорске два мальчика оказались одни в горящей квартире

22.03.2023 11:34

Пенсионеры из Аши оставили телефонных мошенников без денег

22.03.2023 11:22

Новый год в Челябинской области начался с роста рождаемости

22.03.2023 11:17

В Челябинске представили «Урал многоликий»

22.03.2023 10:27

Челябинский музей изобразительных искусств подготовил подарок для сотрудников учреждений культуры

22.03.2023 10:24

Субсидия для «Молодежи Южного Урала» увеличена в 8,5 раза

22.03.2023 10:14

Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны

22.03.2023 10:01

Конкурсное производство в отношении АИР Челябинской области продлено на полгода

22.03.2023 09:56

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