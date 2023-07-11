Семье убитой девочки из Сима по решению губернатора окажут комплексную помощь

Семье убитой 11-летней девочки из города Сима по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера окажут комплексную помощь.

Соответствующие поручения даны министерству социальных отношений региона.

Губернатор выразил искренние соболезнования родственникам в связи трагической смертью ребенка.

Напомним, школьница пропала вечером девятого июля. Ее искали всем миром. Тело девочки с ножевыми ранениями нашли в лесу. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка, ход расследования которого контролирует прокуратура Челябинской области.