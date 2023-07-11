Задержан подозреваемый в убийстве школьницы из Сима

В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы из Сима.

Девочка была убита вечером девятого июля. Ей были нанесены ножевые ранения. Убив ребенка, мужчина спрятал ее тело в лесу.

Как сообщает региональное следственное управление СКР, возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 105 УК РФ «Убийство».

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному в порядке статьи 91 УПК РФ мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Отметим, девочку 2012 года рождения искали всем миром. Информация о ней как об ушедшей в неизвестном направлении вечером девятого июля была опубликована в том числе в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области в ВК, где сейчас сообщается, что школьница найдена погибшей.