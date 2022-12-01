Семейные МФЦ в Челябинской области откроют 13 декабря

Семейные многофункциональные центры будут открыты в четырех городах Челябинской области 13 декабря 2022 года в рамках пилотного проекта. Центры создаются в восьми регионах страны совместно Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и министерством труда и социальной защиты РФ.

«Челябинская область успешно защитила свои проекты по созданию семейных многофункциональных центров. Проделана колоссальная работа», – отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Семейные многофункциональные центры начнут работу 13 декабря в четырех городах Челябинской области: Челябинске (ул. Румянцева, 19А), Верхнем Уфалее (ул. Маяковского, 20А), Магнитогорске (ул. Карла Маркса, 185) и Коркино (ул. 30 лет ВЛКСМ, 27).

Как пояснили в минсоце, в семейном МФЦ будут предоставлять весь комплекс необходимых услуг в режиме «одного окна» тем семьям с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Упор в работе семейных МФЦ сделан на межведомственное взаимодействие.

Большинство документов и справок, подтверждающих права на получение услуг, сотрудники центров будут запрашивать у представителей смежных ведомств без участия граждан. Один из приоритетов – проактивная работа с семьями.