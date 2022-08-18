«Сердце отдаю детям»: южноуральские педагоги вышли в финал всероссийского конкурса

Педагоги Челябинской области вышли в финал очного этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства среди специалистов сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», организатором которого выступает минпросвещения России.

В финал вышли 90 участников (по десять - в каждой номинации) из 46 регионов Российской Федерации и Донецкой Народной Республики, победивших в федеральном заочном этапе, в том числе шесть педагогов из Челябинской области. Это Павел Егоров - педагог дворца пионеров и школьников имени Крупской Челябинска - в номинации «Педагог дополнительного образования по художественной направленности»; Анастасия Дороганова - педагог детского Дома культуры «Ровесник» Челябинска - в номинации «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности»; Полина Гуляшова - педагог детского дома культуры «Ровесник» и Григорий Мизев - педагог дворца пионеров и школьников имени Крупской - в номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании»; Татьяна Квашнина - педагог Центра цифрового образования «IT-куб» Южноуральска и Михаил Савельев - педагог дворца пионеров и школьников имени Крупской - в номинации «Педагог-наставник в дополнительном образовании».

Финалисты прошли два тура заочного этапа. В первом туре участники представили жюри видеоролик «Визитная карточка» и эссе на тему «Что стратегически необходимо сделать в дополнительном образовании уже сегодня, чтобы дети в 2030 году…», сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

Во втором туре педагоги дополнительного образования записали трехминутное видеообращение «Мое образовательное решение - глобальным вызовам» и выполнили тестовое задание на тему «Актуальные вопросы развития сферы дополнительного образования детей».

Финальные испытания конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям» пройдут в очном формате с 19 по 23 сентября года в Красноярске. В первом туре финалистам предстоит провести открытый мастер-класс «Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании» и пройти импровизационный конкурс «Проектирование дополнительного образовательного пространства для развития способностей и талантов детей», нацеленный на групповую командную деятельность. Девять конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов в первом туре, становятся участниками второго тура.

Во втором туре участники проходят «Педагогическое многоборье» - поэтапное выполнение заданий по решению педагогических задач и педагогических ситуаций.

Заключает всероссийский конкурс профмастерства «Сердце отдаю детям» индивидуальное испытание под названием «Высшая лига дополнительного образования детей» - профессиональный диалог с представителем минпросвещения России.