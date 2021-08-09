«Серебряный возраст – всё впереди»: в Трехгорном реализуется развивающий проект для людей старшего поколения

Проект, направленный на повышение качества жизни людей старшего возраста в городах присутствия ГК «Росатом», в городе Трехгорный Челябинской области реализует Информационный Альянс «Атомные города».

Участие в нем дает возможности для активного содержательного досуга, образования, правового просвещения и творческой самореализации.

Занятия, экскурсии, практикумы, творческие мастерские посещают более полусотни представителей «серебряного» возраста.

Поделиться

В июле в рамках проекта состоялись обзор детской литературы, лекция по истории архитектуры, поездка в развлекательный комплекс «Сонькина лагуна» в Сатке.

Въездной знак для Трехгорного участники проекта придумывали на практическом занятии с архитектором третьего августа.

Впереди – экскурсия в национальный парк «Зюраткуль», освоение азов работы со смартфоном, лекции по истории искусства и другие мероприятия.

Посещение открыто для всех желающих трехгорненцев пенсионного возраста.