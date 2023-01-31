Сергей Антипов рассказал о планах по созданию в Курчатовском районе движения первых»

В учебных заведениях Курчатовского района Челябинска планируется создать первичные организации общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Кроме того, в Курчатовском может появиться и аналогичная районная организация, о чем в понедельник, 30 января, на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава района Сергей Антипов.

«Встречался с руководителями областной организации, по вашей рекомендации составили план по созданию таких первичных организаций в учебных заведениях Курчатовского района и созданию районной организации», - сообщил Сергей Антипов главе Челябинска Наталье Котовой.

Сергей Васильевич также рассказал о своем участии в торжественном открытии первичной организации детей и молодежи в ЧЮКе.

«На прошлой неделе состоялся ряд встреч со студенчеством, в том числе я присутствовал на собрании по организации «Движения первых» в Челябинском юридическом коллеже, где присутствовало около трехсот делегатов, а всего в учебном заведении обучается около шести тысяч человек», - отметил Сергей Антипов.

Также глава Курчатовского района доложил о том, что на прошедшей неделе провел большой прием жителей, у которых было много вопросов по жилищно-коммунальному хозяйству, по нежилым объектам, а также о проводимой представителями районной администрации через КТОСы разъяснительной работе по раздельному сбору мусора.

Кроме того, на минувшей неделе Сергей Антипов осуществил очередной обход-объезд прилегающих к нежилым объектам территорий. В числе выявленных нарушений – обледенение, невывоз снега.

«За неделю отделы торговли и благоустройства Курчатовского района выписали 57 уведомлений о ненадлежащем содержании собственниками территорий, информацию и фотоматериалы разместили на сайте администрации. Также на представителей бизнеса, которые не устраняют наши замечания, за неделю составили восемь актов и направили их в управление благоустройства Челябинска для принятия административных мер», - сообщил Сергей Антипов.

По его словам, в Курчатовском продолжаются рейды с полицией по незаконной торговле, обеспечивать общественный порядок на улицах района правоохранителям помогают добровольные народные дружины.

На внутриквартальных проездах, тротуарах и общественных пространствах Курчатовского района работают – по контрактам на оказание услуг по его текущему санитарному содержанию – представители бригад ручного труда (18 человек) и техника (десять единиц) районных подрядчиков.

«За неделю на снегосвалку вывезено 1632 кубометра снега, ликвидировано шесть навалов мусора», - сообщил Сергей Антипов.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства в Курчатовском районе работают в штатном режиме. За неделю произошло пять пожаров, пострадавших нет.