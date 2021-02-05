Сергей Миронов поддержит военных пенсионеров в решении жилищной проблемы

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов готовит обращение к министру обороны Сергею Шойгу по проблемам, связанным с обеспечением жильем военных пенсионеров.

Накануне лидер «СР» провел-онлайн конференцию с военными пенсионерами и членами их семей, которые несколько лет ожидают завершения строительства жилья для военнослужащих в столичном микрорайоне «Левобережный».

Ввод корпусов в эксплуатацию предполагался в декабре 2015 года, однако до настоящего времени они не достроены. Официальная информация о сроках окончания строительства отсутствует.

Парламентарий сообщил, что направит запрос в адрес министра обороны России Сергея Шойгу о выполнении обязательств перед военными пенсионерами, пострадавшими от долгостроя.

По словам Сергея Миронова, во время беседы речь шла не только о конкретном случае вопиющего нарушения прав уволенных в запас офицеров, но о целом комплексе проблем, связанных с предоставлением жилья военным пенсионерам.

«Долгие годы служивые люди мотаются по гарнизонам, мыкаются по съемным углам, а когда наступает время уходить на гражданку, им приходится преодолевать новые трудности, годами ждать получения положенного жилья. И все это время отставник, например, не может купить самую простую дачу или получить в наследство деревенский дом, поскольку тогда его исключат из очереди. Можно вместо жилья получить субсидию на его приобретение, однако она составляет примерно половину рыночной стоимости квартиры. При этом из одной очереди тебя поставят в другую - уже на получение компенсации. Вот и приходится ждать и снимать жилье, но здесь опять засада, так как арендную плату возмещают не полностью. Больно обо всем этом слышать и обидно за такое отношение к людям, которые заслужили самое бережное отношение со стороны государства», - отметил политик.

По данным агентства «Урал-пресс-информ», очереди на жилье, в которых стоят военные пенсионеры, многотысячные, при этом Минобороны в контрактах с военнослужащими не указывает даже приблизительных сроков предоставления жилья, и годы ожидания растягиваются в десятилетия, дети военных пенсионеров вырастают, что называется, по чужим углам.