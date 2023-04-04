04.04.2023
В Челябинске стартовал чемпионат ФСБ России по рукопашному бою
04.04.2023
Пассажиропоток на ЮУЖД в марте 2023 года вырос на 25,2%
04.04.2023
В почтовых отделениях Челябинской области ко Дню космонавтики появится новая марка
04.04.2023
Гибелью рыбака на озере Иртяш заинтересовался СК
04.04.2023
В Челябинской области растет потребность в профессиональных кадрах
04.04.2023
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться
Шестого апреля ограничат движение на М-5 в Челябинской области из-за буровзрывных работ
24.03.2023
В 2023 году в Челябинской области обновят почти 80 километров М-5 «Урал»
24.03.2023
Упрдор «Южный Урал» ответил на критику Народного фронта по поводу состояния федеральных трасс
13.03.2023
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды и просят воздержаться от поездок
02.03.2023
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023