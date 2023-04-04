Шестого апреля ограничат движение на М-5 в Челябинской области из-за буровзрывных работ

В четверг, шестого апреля, ограничат движение транспорта на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе (Челябинская область) для проведения буровзрывных работ, сообщают в Упрдор «Южный Урал».

Ограничение в виде снижения скорости и организации перекрытия с полной остановкой движения вводится на участке 1566 км – 1576 км (рядом с поселками Новозаречный и Сухая Атя в Ашинском районе). Время - с 10 до 13 часов.

В этот период будут проводиться буровзрывные работы в рамках реконструкции федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал».

Легковые автомобили и маршрутный транспорт пустят в объезд по региональным дорогам через Сим - Миньяр - Ашу. Водителям рекомендуется планировать свой маршрут с учетом ограничений.

Для тяжеловесного транспорта на время буровзрывных работ проезд будет запрещен. Автомобилистам советуют принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» –8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).