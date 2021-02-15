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Школьникам Златоуста вручены премии Героя России Сергея Зяблова и передано знамя Бессмертного полка

В Златоусте (Челябинская область) Общественный совет, ветераны полиции приняли участие в церемонии вручения премии имени ветерана МВД, Героя России Сергея Зяблова лучшим учителям и учащимся школы №3.

Данное мероприятие - ежегодное, приуроченное к дню Защитника Отечества. Доверенное лицо президента РФ по Челябинской области, член Центрального штаба «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова торжественно передала директору школы, заслуженному учителю РФ Дмитрию Максимову знамя «Бессмертный полк России».

Среди выпускников школы - четыре героя, совершивших подвиги в различные периоды истории нашей страны.

«Лучшие из лучших получили премии имени Героя России. Сергей Зяблов на протяжении многих лет вносит достойный вклад в патриотическое развитие молодежи в городе. Во время торжественного мероприятия кадеты приняли присягу», - сообщила сотрудник пресс-службы ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

Премии имени Героя России получили ученики младших и старших классов за успехи в учебе, спорте и творчестве как на местном, так и на региональном уровнях.

Также вручены премии и благодарственные письма учителям, достигшим высоких результатов в обучении школьников, и родителям награжденных учеников.