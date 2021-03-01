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Школьники Нязепетровска продолжат учиться дистанционно из-за аварии на теплотрассе

Во вторник, второго марта, возобновит работу детский сад в Нязепетровском районе Челябинской области, закрытый из-за коммунальной аварии на теплотрассе. Школьники Нязепетровска продолжат учиться в дистанционном режиме.

Напомним, 24 февраля 2021 года произошел порыв теплотрассы газовой котельной в железнодорожном микрорайоне Нязепетровска. Без тепла остались жилые многоквартирные и частные дома, а также объекты соцсферы. Был объявлен режим ЧС.

На помощь в устранении аварии нязепетровцам приехали около 20 бригад со своим оборудованием из Снежинска, Кыштыма, Верхнего Уфалея, Челябинска и Каслей.

В эти дни в районе регистрировался сильный мороз. Жителям железнодорожного микрорайона, дома которых остались без отопления в результате аварии, были предоставлены отопительные средства (дрова или электрообогреватели). Правда, некоторые жильцы пока так и не дождались обещанных дров. «Почему на Чайковского 7 кв 2 до сих пор не привезли дрова!!! Спалили уже всё что было, обращались и в штаб ваш, и 33323, надоели уже со своим враньём!!», - написала в аккаунте мэрии жительница.

Кроме того, для жителей микрорайона был организован подвоз питьевой воды спецавтомобилем, уточнили в мэрии.

В понедельник, первого марта, детские сады в железнодорожном микрорайоне не работали. Для учащихся школы №27 было организовано дистанционное обучение.

К утру понедельника, первого марта, тепло подано в 9 из 11 многоквартирных домов, 25 из 54 домов частного сектора и блокированной застройки, четыре социальных объекта, сообщает районная администрация.

«Со вторника начинает работу детский сад №1 «Улыбка». Обучение в СОШ №27 организовано с применением дистанционных технологий до устранения аварийной ситуации», - уточнили в мэрии.

Фото: районная администрация