Школы Снежинска отправлены на дистант со 2 декабря, Озерска – с 4 декабря

Образовательные учреждения двух закрытых территориальных образования – Снежинского и Озерского городского округа (Челябинская область) - переведены на дистанционное обучение в связи со сложной эпидемической ситуацией по заболеваемости ОРВИ.

Общеобразовательные организации и организации дополнительного образования в Озерске переходят на дистанционный режим работы с четвертого по 13 декабря (включительно), сообщают в администрации города.

На этот период отменены занятия с детьми в кружках, спортивных секциях, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, спектаклей, фестивалей и иных мероприятий с детьми, в том числе проводимых на открытом воздухе.

Учреждениям среднего профессионального образования рекомендовано организовать обучение учащихся первого и второго курсов с применением электронного обучения и дистанционных технологий с четвертого по 13 декабря (включительно).

На дистанционную форму обучения переведены также 16 образовательных организаций региона. Это все школы Снежинска (восемь организаций) и восемь школ других муниципальных районов и городов области.

Напомним, в целом по области в полном составе отправлены на карантин по ОРВИ 15 школ в девяти территориях: Аргаяшский, Красноармейский, Платовский, Саткинский, Троицкий, Уйский районы, Локомотивный городской округ, Озерск и Троицк. Кроме того, 1573 класса в 239 школах области находятся на карантине по ОРВИ.