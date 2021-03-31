Штурмовики Су-25СМ прибыли в Челябинскую область на конкурс «Авиадартс-2021»

Российские штурмовики Су-25СМ объединенной военной базы прибыли из Киргизии на Южный Урал. Здесь они поучаствуют в конкурсе летного мастерства «Авиадартс-2021» в рамках армейских международных игр.

«В ходе подготовки летчики отработают групповую слетанность, преодоление комплексов ПВО с применением средств радиоэлектронной борьбы, а также пуски неуправляемых ракет класса «воздух - поверхность» с различных видов маневров и бомбометание по мишеням», - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

На полигоне в Курганской области подготовили 30 уникальных наземных целей. Там также сформировали мишенную обстановку из пяти типов целей, в том числе тактические, стрелковые и бомбардировочные.

От Центрального военного округа к конкурсу готовятся экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и штурмовики Су-25СМ, а также летчики вертолетов Ми-8 АМТШВ - «Терминаторы» армейской авиации ЦВО.

Фото: пресс-служба Центрального военного округа