«Сила интеллекта»: на Южном Урале определили сильнейших юных робототехников

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В челябинском детском технопарке «Кванториум» прошел региональный конкурс по программированию роботов «Сила интеллекта». За право назваться сильнейшим и занять место на пьедестале почета боролись 144 участника из Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Миасса, Усть-Катава, Еманжелинска, Миньяра, поселков Красногорский, Ишалино и сел Октябрьское и Чесма, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.

На двух площадках ребята от пяти до 17 лет соревновались сразу в нескольких категориях. Одни участники пробовали свои силы в робосражениях, другие, более опытные разработчики, демонстрировали отличные навыки программирования и управления роботами. И тем, и другим предстояло доказать, что их интеллектуальные устройства способны на многое: передвигать грузы, проходить гоночные трассы и достойно сражаться с соперниками.

Ловкость, выносливость, смекалка и внимательность требовалась в каждой из номинаций. И в «Тяжелоатлетах», где роботы двигали по полю пакеты с солью, причем с каждым раундом вес груза увеличивался на 50 грамм. И в «Гонщиках», где роботы демонстрировали удивительные чудеса скорости. Ребята смогли подготовить абсолютно непохожие друг на друга устройства, они отличались конструкцией, размерами, скоростью движения и способами перемещения. Чьи-то «гонщики» уверенно двигались и проходили за отведенные 10 минут максимальное количество кругов, а некоторым командам не хватило уверенности и мастерства, чтобы попасть в тройку лидеров.

Однако, самые жаркие, зрелищные и волнующие баталии разгорелись в номинации «Сумо роботов». На площадке кипели настоящие страсти — участники не просто старались вытолкнуть роботов соперников за пределы ринга, а сделать это как можно быстрее.

«В категории «Сумо EV3» принимали участие сразу три «особенные» команды, — рассказывает главный судья соревнований Александр Бесчастнов. — Ребята учатся в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушение слуха) №12 г. Челябинска. Но это не помешало им наравне с другими бороться за призовые места. Было видно, что они выкладываются по полной, демонстрируя удивительные стойкость и упорство, когда что-то не получается. Надеемся вновь увидеть этих ребят на наших соревнованиях».

Жюри отметили хорошую подготовку всех участников. Однако лучшими признаны следующие команды.

Тяжелоатлеты, младшая категория
1 место – Хорева Елизавета, Петров Гордей, команда «Моторчики», тренер Хорева Елена, г. Магнитогорск
2 место – Суханов Максим, Бойков Артём, команда «Электроник-1», тренер Медведев Данила, г. Челябинск
3 место – Гасимов Камиль, Зяблых Егор, команда «Алмаз», тренер Фогель Ксения, г. Еманжелинск

Тяжелоатлеты, средняя категория
1 место – Шульмейстер Василиса, Мухачева Юлия, команда «РобоКидс5», тренер Михуля Анастасия, г. Челябинск
2 место – Засадный Платон, Попов Лев, команда «РобоКидс4», тренер Михуля Анастасия, г. Челябинск
3 место – Школа Александр, Школа Вячеслав команда «Электроник-3», тренер Медведев Данила, г. Челябинск

Гонщики
1 место – Сыщенко Глеб, Хасанов Эльдан, команда «РобоТехники», п. Ишалино, тренер Исламов Альберт
2 место – Зарудцкий Константин, Колесник Александр, команда «TIREX», тренер Гардт Андрей, г. Челябинск
3 место – Кривошеев Евгений, Барков Константин, команда «Мега», тренер Хлыбова Наталья, п. Красногорский

Сумо роботов, Spike Prime
1 место — Кочеватов Николай, Дедышев Никита, команда «Старт», тренер Хлыбова Наталья, п. Красногорский
2 место — Иванова Алиса, Чичасова Анна, команда «Молния», тренер Хлыбова Наталья, п. Красногорский
3 место — Дудченко Денис, Хватков Кирилл, команда «Тоботы», тренер Хлыбова Наталья, п. Красногорский

Сумо роботов, EV3
1 место — Рязанцев Пётр, Частухин Иван, команда «FoxFred», тренер Макаров Антон, г. Челябинск
2 место — Петров Андрей, Шумакова Евгения, команда «Электроник-4», тренер Медведев Данила, г. Челябинск
3 место — Рязанцев Петр, Частухин Иван, команда «Сигма», тренер Макаров Антон, г. Челябинск
3 место — Гаврилова Полина, Габдрахимов Михаил, команда «РобоЗавры», тренер Яшин Сергей, г. Копейск

За слаженную работу и умение найти выход в самых сложных ситуациях приз зрительских симпатий был отдан командам:
Касьянов Роман, Кривелев Вячеслав, команда GV, тренер Фогель Ксения, г. Магнитогорск
Белоногов Антон, команда «Ух, ты!», тренер Ишмакова Марина, г. Челябинск
Авраменко Константин, Родионова Дарья, команда «Детальки», тренер Осипова Наталья, п. Красногорский

сеть детских технопарков «Кванториум»
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Культурный фронт: о целях Музея истории Екатеринбурга поставил вопрос ребром Никита Михалков

13.02.2023 11:24

Понедельник в Челябинской области – без осадков

13.02.2023 10:51

Число заболевших ковидом южноуральцев за неделю выросло на треть

13.02.2023 10:50

Выйти из служебных машин: Котова отправила глав районов скользить по тротуарам

13.02.2023 10:35

Анонсы событий и мероприятий на 13 февраля (18+)

13.02.2023 10:30

ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя

13.02.2023 10:19

Задержан еманжелинец, избивший администратора сауны

13.02.2023 09:48

На трассе М-5 в Челябинской области перевернулась легковушка

13.02.2023 09:27

В Миассе в ДТП на обледеневшей дороге пострадали четыре человека

12.02.2023 11:45

Неравнодушные южноуральцы уберегли бабушку

12.02.2023 11:35

Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко

11.02.2023 11:18

Горнолыжные «экспрессы» в Челябинской области будут курсировать ежедневно

11.02.2023 11:10

Челябинские оперуполномоченные задержали грабителя

10.02.2023 21:29

ТВ-3 приготовил музыкальную коллаборацию ко Дню всех влюбленных и к возвращению «Любовной магии»

10.02.2023 19:00

Суд отправил 18-летнего участника драки в ОЦ-5 Челябинска под домашний арест

10.02.2023 18:37

В Челябинске обсудят экспертизу проекта охранных зон Дома Беляевского

10.02.2023 18:00

Врачи клиники ЮУГМУ возвращают пациентам слух и возможность дышать

10.02.2023 17:54

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

10.02.2023 17:22

Медики челябинского психоневрологического диспансера оказывают помощь родственникам мобилизованных

10.02.2023 17:15

В выходные в Челябинской области – ночные морозы, снег лишь местами

10.02.2023 17:03

В Челябинске планируют открыть психиатрическое отделение для девочек-подростков

10.02.2023 16:53

Михаил Козлов: Нужно, чтобы люди перестали бояться обращаться в психиатрическую службу

10.02.2023 16:28

«Томас» отметит в Челябинске и Миассе двадцатилетие славного «Командора»

10.02.2023 16:14

В Миассе начнут выпускать спецтехнику для аэропортов, которая заменит импортные аналоги

10.02.2023 15:53

Это не фантастика: выведение служебного человека - истинная цель разрушения мира

10.02.2023 15:17

Копейчане: Ради пафосного приезда губернатора детей не выпускали из классов более двух часов

10.02.2023 15:02

Еще больше челябинцев смогут подключить домашний интернет от МТС и сэкономить

10.02.2023 12:38

Между Челябинском и Казахстаном построят «Танцевальные мосты дружбы»

10.02.2023 12:05

В Тугайкуле начала работать долгожданная школа, но к губернатору есть много вопросов

10.02.2023 11:04

Челябинские опоры проверяют на прочность

10.02.2023 10:51

Народный фронт обсудил с властями Троицка будущее «недопарка» имени Томина

10.02.2023 10:37

Космос в живописи, скульптуре и на почтовых марках

10.02.2023 10:21

Сергей Сушков: Агропромышленный комплекс наравне с оборонным

10.02.2023 10:10

В Челябинской области в 2022 году резко подорожали мука, гречка, соль, в 2023 растут в цене овощи

10.02.2023 10:02

Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ