«Сила интеллекта»: на Южном Урале определили сильнейших юных робототехников

В челябинском детском технопарке «Кванториум» прошел региональный конкурс по программированию роботов «Сила интеллекта». За право назваться сильнейшим и занять место на пьедестале почета боролись 144 участника из Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Миасса, Усть-Катава, Еманжелинска, Миньяра, поселков Красногорский, Ишалино и сел Октябрьское и Чесма, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.

На двух площадках ребята от пяти до 17 лет соревновались сразу в нескольких категориях. Одни участники пробовали свои силы в робосражениях, другие, более опытные разработчики, демонстрировали отличные навыки программирования и управления роботами. И тем, и другим предстояло доказать, что их интеллектуальные устройства способны на многое: передвигать грузы, проходить гоночные трассы и достойно сражаться с соперниками.

Ловкость, выносливость, смекалка и внимательность требовалась в каждой из номинаций. И в «Тяжелоатлетах», где роботы двигали по полю пакеты с солью, причем с каждым раундом вес груза увеличивался на 50 грамм. И в «Гонщиках», где роботы демонстрировали удивительные чудеса скорости. Ребята смогли подготовить абсолютно непохожие друг на друга устройства, они отличались конструкцией, размерами, скоростью движения и способами перемещения. Чьи-то «гонщики» уверенно двигались и проходили за отведенные 10 минут максимальное количество кругов, а некоторым командам не хватило уверенности и мастерства, чтобы попасть в тройку лидеров.

Однако, самые жаркие, зрелищные и волнующие баталии разгорелись в номинации «Сумо роботов». На площадке кипели настоящие страсти — участники не просто старались вытолкнуть роботов соперников за пределы ринга, а сделать это как можно быстрее.

«В категории «Сумо EV3» принимали участие сразу три «особенные» команды, — рассказывает главный судья соревнований Александр Бесчастнов. — Ребята учатся в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушение слуха) №12 г. Челябинска. Но это не помешало им наравне с другими бороться за призовые места. Было видно, что они выкладываются по полной, демонстрируя удивительные стойкость и упорство, когда что-то не получается. Надеемся вновь увидеть этих ребят на наших соревнованиях».

Жюри отметили хорошую подготовку всех участников. Однако лучшими признаны следующие команды.

Тяжелоатлеты, младшая категория

1 место – Хорева Елизавета, Петров Гордей, команда «Моторчики», тренер Хорева Елена, г. Магнитогорск

2 место – Суханов Максим, Бойков Артём, команда «Электроник-1», тренер Медведев Данила, г. Челябинск

3 место – Гасимов Камиль, Зяблых Егор, команда «Алмаз», тренер Фогель Ксения, г. Еманжелинск

Тяжелоатлеты, средняя категория

1 место – Шульмейстер Василиса, Мухачева Юлия, команда «РобоКидс5», тренер Михуля Анастасия, г. Челябинск

2 место – Засадный Платон, Попов Лев, команда «РобоКидс4», тренер Михуля Анастасия, г. Челябинск

3 место – Школа Александр, Школа Вячеслав команда «Электроник-3», тренер Медведев Данила, г. Челябинск

Гонщики

1 место – Сыщенко Глеб, Хасанов Эльдан, команда «РобоТехники», п. Ишалино, тренер Исламов Альберт

2 место – Зарудцкий Константин, Колесник Александр, команда «TIREX», тренер Гардт Андрей, г. Челябинск

3 место – Кривошеев Евгений, Барков Константин, команда «Мега», тренер Хлыбова Наталья, п. Красногорский

Сумо роботов, Spike Prime

1 место — Кочеватов Николай, Дедышев Никита, команда «Старт», тренер Хлыбова Наталья, п. Красногорский

2 место — Иванова Алиса, Чичасова Анна, команда «Молния», тренер Хлыбова Наталья, п. Красногорский

3 место — Дудченко Денис, Хватков Кирилл, команда «Тоботы», тренер Хлыбова Наталья, п. Красногорский

Сумо роботов, EV3

1 место — Рязанцев Пётр, Частухин Иван, команда «FoxFred», тренер Макаров Антон, г. Челябинск

2 место — Петров Андрей, Шумакова Евгения, команда «Электроник-4», тренер Медведев Данила, г. Челябинск

3 место — Рязанцев Петр, Частухин Иван, команда «Сигма», тренер Макаров Антон, г. Челябинск

3 место — Гаврилова Полина, Габдрахимов Михаил, команда «РобоЗавры», тренер Яшин Сергей, г. Копейск

За слаженную работу и умение найти выход в самых сложных ситуациях приз зрительских симпатий был отдан командам:

Касьянов Роман, Кривелев Вячеслав, команда GV, тренер Фогель Ксения, г. Магнитогорск

Белоногов Антон, команда «Ух, ты!», тренер Ишмакова Марина, г. Челябинск

Авраменко Константин, Родионова Дарья, команда «Детальки», тренер Осипова Наталья, п. Красногорский