«Симба: дорога домой» - новый документальный фильм о судьбе челябинского львёнка

На телеканале НТВ вышел документальный фильм, рассказывающий об уникальной репатриации льва Симбы и леопарда Евы из Челябинска в Танзанию, которую профинансировала Русская медная компания. Кино полностью посвящено непростой судьбе животных, которых спасли из рук живодёров и доставили на историческую родину.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК,

миссия по спасению диких кошек постепенно превратилась в масштабное приключение. Как велись международные переговоры, кто стал фигурантом уголовного дела, как на процесс повлияли антиковидные ограничения и причем здесь переворот в Судане – в новом фильме НТВ «Симба: дорога домой».

За судьбой Симбы следила вся страна: к уральскому ветеринару он попал в 2020 году со сломанными лапами, в истощённом состоянии и с гнойными ранами по всему телу. Месяцы реабилитации дали подросшему львёнку возможность вернуться на историческую родину – в Танзанию. Леопарда Еву, которая отправилась в Африку вместе с Симбой, зоозащитники спасли от участи стать интерьерным аксессуаром.

Репатриация животных стала возможной благодаря поддержке Министерства природы и туризма Объединённой Республики Танзания и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования России (Росприроднадзора РФ). Организацией поездки занималась основатель туристической компании So.Travel и сообщества зоозащитников «Друзья моего сердца» Юлия Агаева. Содействие зоозащитникам оказали правительство Челябинской области, и лично губернатор региона Алексей Текслер.

С октября 2021-го года Симба и Ева живут в Центре реабилитации Kilimanjaro Animal C.R.E.W. (известен как Макоа Фарм), которые работают в Танзании с 2013 года. При строительстве и проектировании вольеров для Симбы и Евы особое внимание уделили не только созданию комфортной среды, но и вопросам безопасности. Территория обнесена ограждением высотой почти шесть метров. Заборы с цементным подземным фундаментом оснащены современной технологичной системой защиты от проникновений. Каждому из животных предоставлен пруд для водных процедур и водопоя, а также многоуровневые площадки для активностей с учётом особенностей репатриированных диких кошек. Вольеры для Евы возвели вокруг раскидистого дерева с мощными длинными ветками, на которых любят сидеть леопарды. Специально для Симбы на его территории оборудована песчаная зона. К каждому вольеру проведён водопровод с чистой водой и электричество.