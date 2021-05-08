Символ трудового могущества Южного Урала разваливается

Один из самых ярких памятников Челябинска - скульптурная композиция «Сказ об Урале» на привокзальной площади - находится в довольно-таки удручающем состоянии: от него отваливаются целые куски.

А ведь 12-метровый «Сказ об Урале», появившийся здесь в 1967-м году, является олицетворением трудового могущества Челябинской области – недаром монумент украшают гордые слова (с налетом ржавчины): «Урал – опорный край державы, ее добытчик и кузнец».

Особенно странно, что памятник, олицетворяющий трудовые заслуги южноуральцев, не приводят в порядок в городе трудовой доблести – как мы помним, Челябинск получил это почетное звание в прошлом году. Не стоит забывать и о том, что завтра столица Южного Урала вместе со всей страной будет праздновать очередную годовщину Великой Победы.

Увы, но не только памятник на привокзальной площади выглядит не самым лучшим образом, но и пейзаж вокруг: непрезентабельные точки общепита, все в каракулях (такая суровая «живопись» - обычное для Челябинска дело); объявления на столбах (не миновала эта участь и «Сказ об Урале» - кто-то умудрился использовать знаковый памятник как площадку для объявления); неровная, некрасивая (и нечистая) мостовая.

Особенно жаль деревья – некоторые из них засыхают.