Скоков «построил» руководителей отделов полиции региона

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков провел строевой смотр руководства территориальных подразделений полиции. Доволен остался не всем.

Начальник регионального ГУ МВД Михаил Скоков лично проверил служебные удостоверения, форменное обмундирование, наличие и правильное размещение знаков различия, орденских планок, а также строевую выправку начальников территориальных подразделений полиции.

«Руководитель подает пример всему личному составу подразделения, поэтому должен всегда быть опрятным и подтянутым. Человек в погонах олицетворяет закон и всегда являлся и является символом порядочности и достоинства. Полицейский несет ответственность не только за себя, но и за мнение, формируемое в обществе об органах внутренних дел в целом и внешний облик играет, безусловно, в этой задаче не последнюю роль», - сказал Михаил Скоков.

По результатам мероприятия главный полицейский обязал устранить выявленные нарушения в кратчайшие сроки. Чем остался недоволен Михаил Скоков? Внешним видом руководителей отделов полиции или форменным обмундированием? Это осталось полицейской тайной.