Скоков представил врио начальника полиции Усть-Катава

Руководитель ГУ МВД области Михаил Скоков представил временно исполняющего обязанности начальника отдела МВД России по Усть-Катавскому городскому округу. Им стал Андрей Ульянов.

Представляя нового руководителя, Михаил Скоков рассказал, что Андрей Ульянов прошел все ступени службы. Он начинал работу с должности милиционера-водителя группы охраны, затем стал оперуполномоченным отдела уголовного розыска отдела МВД России по Усть-Катавскому городскому округу, вскоре возглавил данное подразделение. В ноябре 2019 года был назначен на должность заместителя начальника отдела МВД – начальника полиции.

Михаил Скоков подчеркнул, что перед начальником Отдела стоят сложные задачи:

«Одним из важнейших критериев нашей работы является общественное мнение о состоянии правопорядка на вверенной территории. Ваш отдел имеет хорошие результаты оперативно-служебной деятельности, можно отметить достойные показатели раскрываемости преступлений, поэтому должна быть и высокая степень доверия к сотрудникам органа внутренних дел», - сказал Михаил Скоков.

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