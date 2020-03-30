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Приходите, но дверь может быть закрыта

Служба занятости не отменила прием безработных, но готова лично принять не всегда

Общество
Сегодня, 16:49
Автор: 
Олеся Денисова

Центры занятости населения Челябинской области продолжат прием безработных и в течение нерабочей недели, которая была объявлена президентом с 30 марта по третье апреля. На этот период вводятся ряд новых правил.

Как сообщили в главном управлении по труду и занятости, для постановки на учет в качестве безработного южноуральцу сначала нужно будет подать заявление через портал госуслуг. Затем им назначат день и время приема. «Если у Вас нет возможности подать заявление через портал, созвонитесь со специалистом центра занятости населения по месту проживания и договоритесь о дате и времени явки», - советуют в центре занятости.

Южноуральцев строго предупреждают, что приходить нужно в назначенное время, чтобы не толпиться в очереди к специалисту и соблюдать социальную дистанцию.

Может оказаться так, что входная дверь в службу занятости закрыта. Тогда необходимо позвонить по телефону, указанному в объявлении на двери. Специалист выйдет, заберет принесенные вами документы и затем сообщит по телефону о принятом в отношении обратившегося решении (признать его безработным или нет).

Тем, кто уже состоит на учете, нужно созвониться со специалистом и уточнить персональные даты явок на отметку и их количество.

Для постановки на учет в качестве безработного необходимо представить следующие документы: паспорт гражданина РФ (или документ, его заменяющий), трудовая книжка (или документ, ее заменяющий, а также трудовые договоры и служебные контракты), документы об образовании и о квалификации, справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы. Инвалидам нужно будет еще принести индивидуальную программу реабилитации.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Челябинск
коронавирус
безработица
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