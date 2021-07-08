Слышать и быть услышанным: в ЮУрГУ пройдет «Час с ректором»

Долгожданное мероприятие «Час с ректором» состоится в Южно-Уральском государственном университете уже в эту субботу, 10 июля. Каждый год в рамках приемной кампании абитуриентов и их родителей, а также школьников, которые в сентябре пойдут в 11-й класс, приглашают на встречу с ректором ЮУрГУ Александром Шестаковым.

В университете созданы все условия для того, чтобы каждый студент смог раскрыть свой потенциал в различных направлениях. Александр Шестаков расскажет о перспективах развития студентов в науке, творчестве, спорте, волонтерском движении, о возможностях стажировок за рубежом в вузах-партнерах ЮУрГУ, реализации собственных проектов, внеучебной деятельности, летнем оздоровлении и многих других возможностях. Так, например, в ЮУрГУ можно получить военный билет без отрыва от учебы. Военный учебный центр Южно-Уральского государственного университета – единственный в регионе. Он осуществляет подготовку офицеров, сержантов и солдат запаса по пятнадцати военно-учебным специальностям.

Особое внимание будет уделено такой группе абитуриентов, как высокобалльники. Это ребята с высокими баллами по ЕГЭ, а также победители и призеры олимпиад Российского Союза ректоров и мероприятий, включенных в перечень Министерства просвещения Российской Федерации. Для этой категории вуз предоставляет дополнительные возможности – именные стипендии, элитное обучение, зачисление без экзаменов.

Участники встречи узнают о том, какие специалисты сегодня востребованы работодателями по всему миру. Александр Леонидович озвучит топ актуальных направлений подготовки, а также расскажет о возможностях заключения договоров целевого обучения.

Встреча с ректором всегда проходит в форме диалога. Каждый участник мероприятия может задать свой вопрос ректору, а также представителям высших школ, институтов, ответственному секретарю приемной комиссии Александру Губареву, директору студгородка Людмиле Задориной, представителям Военного учебного центра ЮУрГУ, которые также будут вместе с ректором присутствовать на мероприятии.

После окончания встречи у абитуриентов и их родителей будет возможность пообщаться с директорами институтов и высших школ ЮУрГУ, пройтись по учебным корпусам, посетить лаборатории и научно-образовательные центры. А в течение всего июля в университете проходят форсайт-сессии на базе высших школ и институтов ЮУрГУ, во время которых абитуриенты и их родители смогут узнать об особенностях обучения студентов по конкретным направлениям.

«Час с ректором» состоится 10 июля в 12:00 по адресу проспект Ленина, 76, главный корпус ЮУрГУ, актовый зал, 2 этаж.

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