Снеговики-добряки начинают свою работу

Стартовала благотворительная акция «Снеговики-добряки», которая проходит четвертый год! Челябинскую область уже называют регионом снеговиков. В этом году кроме детей с тяжелыми заболеваниями Деду Морозу пишут талантливые дети в трудной жизненной ситуации и дети, проживающие в пунктах временного размещения.

Механика акции проста. В письмах Деду Морозу рассказывается о подарке-мечте конкретного ребенка, о чем он вряд ли попросит родителей, когда силы семьи брошены на борьбу с испытаниями. Подарки (до 10 тыс. руб.) приобретают и вручают благотворители – участники акции, узнавшие истории детей на сайте. Для ребят это сказочные «снеговики», которые перед Новым годом мчатся к Деду Морозу за подарками. Необычность проекту придают флешмобы снеговиков, которые становятся кульминацией акции и собирают участников на общей площадке. Исполнить мечты детей может любой коллектив, частные лица, семьи. Участвуют бренды, малый бизнес, сотрудники бюджетных организаций, люди с любым доходом, разных профессий.

Пресс-конференция о старте акции 2022 состоялась в необычном месте: среди елей и массы снеговиков! Площадку предоставил Универмаг Детский Мир, который является и «снеговиком», и партнером проекта. Коллектив универмага ежегодно берет письма детей, также магазин дает скидку 20% «снеговикам», если они выберут подарок в Детском Мире, и помогает с поиском подарков в других сетях.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, под эгидой которой проходит акция, озвучила цифры:

1843 детей получили подарки в 2019-2021 годах.

18 млн руб. – общая сумма, на которую приобретены подарки.

756 «снеговиков» участвовали в акции в 2019-2021 годах (коллективы компаний, организаций и частные лица).

«Какие цифры будут в этом году? Чем больше заявок от «снеговиков» получим, тем больше детских желаний исполнятся. В этом году задача минимум – осчастливить не менее 500 детей, которые борются с трудностями. Несмотря на испытания и события вокруг, дети должны радоваться. Тогда и мы, взрослые, начинаем верить в лучшее. Акция позволяет каждому поучиться у детей их отношению к жизни. Вспомнить, чем был недоволен, и почитать истории детей: возможно, ограничения в нашей голове. В благодарность детям каждый может сделать подарок».

Истории детей помогают собирать благотворительные организации, которые гарантируют достоверность информации. На сайте их 17. Через них могут обращаться родители детей. Татьяна Сачко, директор благотворительного движения «Искорка Фонд», рассказала, что письма пишут подопечные «Искорки» в онкогематологическом центре: «Дети не оценивают мечту в материальных благах. Они ценят то, что создает эмоции. Один ребенок загадал прокатиться в кабине машиниста паровоза, другие просят велосипеды, кукол, машин-роботов. Очень трогает, когда «снеговики» после акции следят за судьбой ребенка, которого выбрали для осуществления мечты. Поддерживают семью в трудные моменты».

Какие дети пишут Деду Морозу в акции 2022 года:

Возраст от 3 до 18 лет (ведь ребенок сам выбирает подарок – свою мечту). Проживание (регистрация/прописка) в Челябинской области.

– Дети с тяжелыми заболеваниями (перечень заболеваний на сайте).

– Дети, проживающие в пунктах временного размещения, прибывшие из Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской областей и с Украины.

– Талантливые дети в трудной жизненной ситуации: одаренные в сфере культуры и искусства, лауреаты/дипломанты российских и международных конкурсов. Эта информация собирается также через творческие студии и коллективы.

В пресс-конференции участвовал и играл на флейте 11-летний Тимофей из Челябинска, которого пригласил детский благотворительный фонд «Андрюша». У Тимофея награды в номинациях эстрадный вокал и инструментальное творчество, он солист оркестра «Флейты Челябинска», участник шоу «Голос. Дети» на Первом канале. А еще у него гемофилия (несвертываемость крови) в тяжелой форме. Любая травма может стать проблемой и даже угрожать жизни. Но Тимофей по характеру боец, таким воспитали его родители. Далеко не все окружающие знают, какие сложности он преодолевает.

Как снежный ком, растет движение «снеговиков». В 2022 году уже присоединились шесть компаний: федеральная сеть «Фианит-Ломбард» группы компаний «Микар» (и «снеговик», и соорганизатор, с которого акция началась в 2019 году), мясоперерабатывающее предприятие «Калинка», «АльфаСтрахование – ОМС» (филиал в г. Челябинск), «Оптик-Центр», Центр переводов «Транс проект», «DAN-Недвижимость».

Неля Гредина, руководитель оргкомитета, сообщила, что в Челябинске флешмоб снеговиков состоится в субботу 21 января: решили приурочить ко Всемирному дню снеговика 18 января, и в это время больше шансов на снежную погоду. На флешмобах участники акции лепят сотни снеговиков, чтобы подарить сказочное настроение многим детям, а также привлечь внимание к благотворительности.

Наталья Янакова, председатель правления ЧООО «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Дом для мамы», рассказала, что их организация курирует проект в Магнитогорске, где письма напишут около 100 детей: «Снеговики», которые вместе с нами ездят вручать ребятам подарки, подпитываются эмоциями на весь год, заряжаются энергией что-то делать и дальше». А флешмоб в Магнитогорске будет 24 декабря.

Акция реализуется с использованием гранта Губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области».