«Снеговики-добряки» возвращаются на Южный Урал

Ежегодная масштабная акция будет проходить в Челябинской области пятый раз. Особенностью этого сезона станет связь проекта с Годом педагога и наставника, объявленным в России в 2023 году - подарки от «снеговиков» получат и дети в трудной жизненной ситуации, достигшие успеха под руководством наставника.

Проект «Снеговики-добряки» направлен на объединение жителей Челябинской области вокруг исполнения новогодних желаний детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Цель – вовлечь максимум людей в добрые дела через поощрение детей за их победы. Вдохновить и мотивировать детей, их родителей на преодоление трудностей, помочь поверить в чудо. Дети загадывают новогодние мечты – подарки, о которых они вряд ли попросят родителей в ситуации, когда силы семьи брошены на борьбу с испытаниями.

Подарки приобретают благотворители – участники акции, узнавшие истории детей на сайте https://снеговикидобряки.рф. Для ребят это сказочные «снеговики». За 4 года подарки от нескольких сотен «снеговиков» получили 2345 детей. Многие «снеговики» участвуют в акции неоднократно. Исполнить мечты детей может коллектив любой организации, компании, а также частные лица, семьи, любые объединения добрых людей.

Традиционно в акции участвовали дети с тяжёлыми заболеваниями. Но в этом году оргкомитет ввел новую категорию – дети в трудной жизненной ситуации, достигшие успеха в различных сферах под руководством наставника: в образовании, культуре, спорте, общественной деятельности. Вместе с историями детей будут рассказаны истории взрослых, которые сыграли важную роль в жизни ребенка.

«Мы соберем истории детей из разных городов и населенных пунктов Челябинской области – с успешным опытом преодоления трудностей, достигших значительных результатов, но не столько по сравнению с другими, а по сравнению с самим собой! Именно наставник может подтвердить, что ребенок достиг личного успеха, даже если результаты не столь заметны по сравнению с другими детьми. Наставники – учителя, педагоги, воспитатели, тренеры, руководители творческих коллективов – те, чье чуткое сердце и профессионализм помогли ребенку поверить в себя», – рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Викторовна Майорова, под эгидой которой проходит акция «Снеговики-добряки».

Информацию о детях и их наставниках оргкомитету помогут собирать специалисты Челябинской областной организации Общероссийского профсоюза образования. Заместитель ее председателя Людмила Шаталова поделилась: «В силу занятности и своего характера не все педагоги, наставники заявляют о себе в профессиональных конкурсах. Поэтому мы с участием всей профсоюзной структуры готовы помогать акции, чтобы таких людей выявить. Это послужит росту престижа профессии. Наставники предложат истории своих воспитанников, которые достигают успехов вопреки трудностям».

Также поддержку в работе с категорией детей с наставниками оргкомитету оказывает Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» в Челябинской области.

Вадим Алёшкин, директор Спортивной школы по адаптивным видам спорта г. Челябинска, российский легкоатлет, тренер, чемпион Альтернативных Паралимпийских Игр, призёр России, Европы и Мира, предоставляет оргкомитету истории детей и наставников в спорте: «Такая акция позволяет детям получить признание. Пусть не за самые высокие достижения, а за их труд, желание, стремление стать лучше, чем вчера». В школе по адаптивным видам спорта занятия происходят на тех же спортивных объектах, где занимаются здоровые спортсмены. Тренер школы Анжелика Колоскова прияла решение тренировать детей совместно. Это позволило ее воспитаннице Насте поверить в свои силы, преодолеть сложности с функционированием рук и ног, которые были ослаблены после тяжелого заболевания, и добиться побед.

Сейчас оргкомитет собирает истории, проверяет информацию. На сайте акции они начнут размещаться с конца октября. Родители, а также наставники, которые хотят предложить включить детей в акцию, могут позвонить на горячую линию снеговиков 8 (351) 700-14-00.

Запись пресс-конференции акции можно увидеть в официальной группе ВК.