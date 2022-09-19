Социальные учреждения Челябинска начали подавать заявки на подключение к теплу. Пока заявка только одна - уведомление направил один из детских садов города. Об этом сообщил сегодня, 19 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска начальник управления ЖКХ города Вадим Храмцов.

«Нами получено 802 пакета документов, все они отправлены в Ростехнадзор. Получена одна заявка от детского сада на подключение к отоплению. На контроле стоит вопрос с ремонтом бойлеров», - сказал чиновник.

Напомним, порядка 10 муниципальных образований региона проинформировали о старте отопительного сезона минстрой области. В Кусинском районе отопительный сезон начался пятого сентября, в Саткинском районе – с восьмого сентября, в Трехгорном и Пластовском районе - с 12 сентября.

Добавим, отопление в квартирах коммунальщики начинают включать, если среднесуточная температура на улице опускается ниже отметки +8 градусов и подобная температура держится в течение пяти дней.