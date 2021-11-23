Социальный наём жилья в Челябинске подорожает с нового года

Социальный наём жилья в Челябинске подорожает с первого января 2022-го года.

Новый размер платы за квадратные метры для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы, был установлен сегодня, 23-го ноября, на 24-м заседании Челябинской городской Думы.

Как отмечает пресс-служба думы, категория таких домов в столице Южного Урала составляет около семи процентов. Прирост к действующей плате за содержание жилого помещения данных категорий домов составит 3,7 процента, размеры – от 19,46 рубля за квадратный метр до 26,14 рубля за «квадрат» в зависимости от видов благоустройства домов.