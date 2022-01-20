20.01.2022
Упорный челябинец потратил неделю, чтобы перевести мошенникам четыре миллиона рублей
20.01.2022
Скоков хочет обсудить с Текслером поддержку казачества
20.01.2022
В Челябинске пройдет акция «Блокадный хлеб»
20.01.2022
В Челябинской области раскрывается только половина преступлений
20.01.2022
Прокуратура избавила жителей дома в Челябинске от канализационной вони
20.01.2022
Бастрыкин требует отчет по делу студента из Челябинска, который анонсировал массовую резню
Сообщения о минировании не повлияли на работу детсадов, а школьников второй смены перевели на «дистант»
20.01.2022
В сообщениях о минировании челябинских школ есть украинский след
20.01.2022
В школах Челябинска отменили занятия первой и второй смены
21.09.2020
В вузах Челябинской области взрывчатки не найдено
30.01.2020
Пьяная челябинка «заминировала» жилой дом
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022
В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
18.01.2022