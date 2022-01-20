Сообщения о минировании не повлияли на работу детсадов, а школьников второй смены перевели на «дистант»

Детские сады и учреждения дополнительного образования Челябинска работают в штатном режиме. Сообщения о минировании школ на их работе не отразились.

Детские сады и учреждения дополнительного образования работают в штатном режиме. Во вторую смену некоторые школы приняли решение провести уроки в дистанционном режиме.

«Администрация города признает, что отмена занятий в школах вызвала неудобства для многих родителей.

Дело в том, что при поступлении сообщений подобного характера существует алгоритм действий: эвакуация людей и полная проверка здания.

В Челябинске 189 зданий школ и провести одномоментную проверку сразу всех невозможно», - сообщили в администрации Челябинска.

Напомним, 20 января, во всех школах Челябинского городского округа внезапно отменили занятия. Поступили звонки о минировании зданий общеобразовательных организаций. Сотрудники правоохранительных органов обследуют все здания образовательных учреждений. Пока никаких взрывных веществ и иных угроз не обнаружено.

Полиция по-прежнему ситуацию не комментирует.