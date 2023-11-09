Сотрудник Аркаима проведет экскурсии на ВДНХ в числе избранных

Методист отдела популяризации историко-культурного наследия Челябинского государственного​ историко-археологического ​музея-заповедника «Аркаим» Людмила Калугина стала участником Всероссийского конкурса гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов». С 11 по 21 ноября Людмила будет проводить экскурсии в Москве на ВДНХ.

В конкурсе приняли участие специалисты из 89 регионов России – профессиональные экскурсоводы и гиды-переводчики, сотрудники музеев, а также студенты-старшекурсники профильных направлений. Людмила Калугина попала в число экскурсоводов, отобранных в ходе конкурса со всей страны.

Калугина закончила факультет инклюзивного и коррекционного образования Челябинского педуниверситета. В музее-заповеднике работает три года. Благодаря ей «Аркаим» стал доступен людям с ограниченными возможностями здоровья, для которых Людмила разработала отдельный маршрут.

«Предварительно я отправила видео двух экскурсий: автомобильной по территории заповедника Аркаим и специально разработанной программы для людей с нарушениями зрения. Прошла обучение и получила предложение вести экскурсии на ВДНХ. Там проходит выставка достижений России. Будем рассказывать посетителям о важных вехах в отечественной истории и достижениях в ХХI веке по разным направлениям . В самом большом, 75-й павильоне собраны достижения всех регионов России. Здесь можно будет уделить чуть больше времени и нашему Южному Уралу», - рассказала Людмила Калугина.

В экскурсионную программу ВДНХ вошли такие маршруты, как "Цифровое погружение", "Родная страна", "Зеленый путь", "Мой успех", "Арт-тропа", "Умная энергетика" и маршрут достижений "Россия - это мы".

Выставка продлится в течение полугода. По итогам мероприятия, в апреле состоится награждение лучших гидов, которых выберут путем народного голосования.