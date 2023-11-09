09.11.2023
В России начнут готовить медиаполицейских
09.11.2023
Новое кадровое назначение в администрации Копейска
09.11.2023
Сотрудник Аркаима проведет экскурсии на ВДНХ в числе избранных
09.11.2023
Первый чемпионат по сквошу пройдет на Южном Урале
09.11.2023
«Слово пацана. Кровь на асфальте»: челябинцы увидят первые эпизоды нового сериала
09.11.2023
У копейчан должна появиться долгожданная ледовая арена
Сотрудник Аркаима проведет экскурсии на ВДНХ в числе избранных
19.10.2023
Люська, путешествующая по Уралу с кошкой, расскажет про Синташту на «Аркаиме»
10.10.2023
Челябинск традиционно станет площадкой «Ночи искусств»
29.09.2023
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
09.08.2023
В Челябинской области на детском кладбище Синташты нашли череп козла
Озерский «Маяк» освоил переработку еще одного нового типа топлива
08.11.2023
Челябинский коллектив «Детство» победил в «Славянских мотивах» в Минске
08.11.2023
Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
07.11.2023
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023