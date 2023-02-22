Сотрудники ФСБ наведались к детям в Есаульскую школу –интернат

В канун Дня защитника Отечества сотрудники и ветераны УФСБ России по Челябинской области побывали в образовательных учреждениях.

Так уже десять лет подряд в праздничные февральские дни воспитанники Есаульской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, встречаются с шефами – действующими сотрудниками управления регионального УФСБ на зимнем футбольном поле. Команды формируются смешанные из детей и взрослых.

«Кроме Есаульского детского дома УФСБ много лет шефствует над Челябинской средней общеобразовательной школой № 118, которая носит имя Героя Советского Союза Кузнецова. Ежегодно, в преддверии праздника силами сотрудников и ветеранов управления для детей проводятся уроки Мужества, викторины по знанию истории страны, спортивные состязания», - сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Также офицеры и ветераны УФСБ помогают воспитанникам с практической подготовкой, рассказывают про технику и оружие, состоящее на вооружении современной армии, учат быстрой сборке-разборке автомата.