22.02.2023
Сотрудники ФСБ наведались к детям в Есаульскую школу –интернат
22.02.2023
Проект ММК «Металлурги зажигают» стал лауреатом коммуникационного конкурса
22.02.2023
Полицейские творчески поздравили жителей Челябинской области с Днем защитника Отечества
22.02.2023
В Челябинске снимают документальный фильм про мужество, отвагу и честь
22.02.2023
Челябинские власти не продлят «Техсервису» разрешение на строительство высоток рядом с бором
22.02.2023
Депутаты Магнитогорска обсудили работу правоохранительных органов
Сотрудники ФСБ наведались к детям в Есаульскую школу –интернат
10.03.2022
УФСБ задержало в Сосновском районе группу наркоторговцев с девятью килограммами «синтетики»
29.01.2022
Чиновника минстроя Челябинской области отправили в СИЗО
02.12.2021
Экс-полицейский из Магнитогорска осужден за раскрытие гостайны
23.05.2019
Ашинский суд приговорил квартет наркодилеров из Сима
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023