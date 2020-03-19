Советы Роспотребнадзора для работодателей по профилактике коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области опубликовало рекомендации работодателям по профилактике коронавируса.

Специалисты советуют обеспечить сотрудников при входе в организацию кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками., организовать регулярное мытье рук.

Каждые два часа проводить уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание обработке контактных поверхностей и мест общего пользования. Необходимо иметь в организации пятидневный запас этих средств. Также каждые два часа проветривать помещения. По возможности обеспечить кабинеты бактерицидными лампами. Запретить прием пищи на рабочем месте, только в специально оборудованных местах.

Контролировать температуру тела работников бесконтактными методами несколько раз в день. При обнаружении признаков инфекционного заболевания отправить человека домой и проконтролировать вызов врача. Для сотрудников, которые вернулись из эпидемически неблагополучных стран, обеспечить двухнедельную самоизоляцию.