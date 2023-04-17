Совместный проект ММК и TrueConf завоевал награду международной «Связи-2023»

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) и компания TrueConf завоевали третье место в номинации «Лучшие проекты в промышленности» международного конкурса «Связь-2023».

Высокую оценку получили проект по импортозамещению системы видеоконференцсвязи и запуск защищенного «облака» для корпоративной связи на конкурсе, который в этом году впервые проходил в рамках одноименной выставки.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», наградами были отмечены лучшие практики в области импортозамещения в сфере телекоммуникаций и лучшие кейсы перехода компаний на российские технологии.

Частное облако ВКС на базе системы TrueConf Enterprise на ММК запустили для бесперебойных корпоративных коммуникаций и видеоконференцсвязи. С помощью отечественного решения руководители различных уровней, работники инженерных отделов, бухгалтерии и делопроизводства, специалисты ИТ и другие сотрудники ПАО «ММК» проводят рабочие совещания и собрания, вебинары, презентации, видеовстречи и онлайн-мероприятия.

Внедрение системы специалисты «ММК-Информсервис» вели совместно с инженерами подрядчика. Система работает на защищенном протоколе связи компании TrueConf и не зависит от рисков блокировок со стороны зарубежных ИТ-компаний и провайдеров.

«Основное преимущество системы TrueConf Enterprise – высокий уровень безопасности и защищенности коммуникаций, который необходим для самых разных подразделений Магнитогорского металлургического комбината. Платформа зарекомендовала себя как динамично развивающийся инструмент с удобным интерфейсом и широким выбором технических возможностей для ежедневной совместной работы в удаленном режиме», – отметил главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов.