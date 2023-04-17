17.04.2023
Магнитогорск принял Всероссийские соревнования по боксу
17.04.2023
В поликлиниках и больницах Челябинска начала работу «Великолепная пятерка»
17.04.2023
Совместный проект ММК и TrueConf завоевал награду международной «Связи-2023»
17.04.2023
На восьми общественных пространствах Челябинска начали формировать комфортную среду
17.04.2023
Челябинские таможенники передали тонну сахара психоневрологическому интернату
17.04.2023
Грандиозную картину о последнем дне Великой Отечественной войны покажут в ЮУрГУ
Совместный проект ММК и TrueConf завоевал награду международной «Связи-2023»
14.04.2023
Подразделение ММК награждено за участие в нацпроекте «Производительность труда»
13.04.2023
Проект Магнитки «90 огненных лет» высоко оценил Союз промышленников и предпринимателей региона
12.04.2023
ММК поделился достижениями в сфере промышленного туризма на форуме в Норильске
11.04.2023
Магнитогорское «Притяжение»: перспективы развития городского курорта
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023