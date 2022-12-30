Современный центр лыжного спорта открылся у Карпова пруда в Челябинске

В Челябинске по случаю открытия новой трассы «Карпов пруд» состоялась новогодняя лыжная гонка, собравшая свыше трехсот спортсменов со всего региона.

Состязания прошли накануне, 20 декабря, в день открытия центра лыжного спорта, первый этап строительства которого завершен в конце уходящего года. Трассу торжественно открыли губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Челябинска Наталья Котова и заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Сергей Устюгов.

Алексей Текслер поздравил всех участников события с открытием модернизированного лыжного центра у Карпового пруда. Наталья Котова отметила, что получилось создать отличную тренировочную базу. Сергей Устюгов сказал, что для него большая честь принять участие в стартах на этом лыжном стадионе.

Как напомнили в пресс-службе регионального правительства, строительство знакового объекта для Челябинска началось в мае 2022-го.

В течение года удалось обустроить лыжероллерную трассу протяженностью два с половиной километра, лыжный стадион площадью 250 на 80 квадратных метров.

Спортсмены получили комфортные условия для переодевания и подготовки лыжного инвентаря благодаря установке вакс-кабин. Также проводить тренировки теперь можно и в вечернее время – на всех трассах есть освещение.

Кроме того, из областного и городского бюджетов выделены средства на приобретение спецоборудования и техники, необходимой для функционирования комплекса. Это ратрак, автомобиль «Нива» со специальным оборудованием и электронный хронометраж.

На новом объекте уже появилась трасса для сноубордистов с бугельным подъемником. Уже есть договоренность о скором начале занятий для детей. В современном лыжном центре также будут развиваться лыжероллерный и роллерный спорт, стрельба из лука, ачери-биатлон, биатлон и спортивное ориентирование.

После реализации всех этапов строительства общая протяженность трассы составит 3,75 километра, на объекте также появятся дополнительные вакс- кабины, хозблок, судейский корпус, биатлонное стрельбище, спортивные площадки и физкультурно- оздоровительный комплекс.

Открытие нового спортивно-тренировочного центра по лыжным видам спорта позволит проводить в Челябинске соревнования регионального и всероссийского уровней, а также повысить уровень подготовки спортсменов и воспитанников челябинских спортшкол.

Кроме того, объект имеет удобное расположение, хорошую транспортную доступность, поэтому тренироваться смогут дети и взрослые из любого района Челябинска, а также Сосновского района.