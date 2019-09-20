Цуканов и Текслер попробовали и  оценили

"Союзпищепром" собрал урожай наград выставки достижений и экспортных возможностей
Общество
Сегодня, 20:11

В Екатеринбурге вчера, 19-го сентября, завершился трехдневный "АгроФорум-2019". Двести компаний-участниц не только из Уральского федерального округа, но и со всей России и стран СНГ продемонстрировали достижения в области селекции, производства продуктов питания и новых технологий. Челябинское предприятие "Союзпищепром" собрало урожай наград.

Торжественное открытие выставки в центре "Екатеринбург-Экспо" состоялось 17-го сентября. В нем приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и главы регионов, в том числе губернатор Челябинской области Алексей Текслер. После приветственной речи высокие гости осмотрели выставочные стенды, пообщались с экспонентами, попробовали новинки производства. Выставка прошла под знаком повышения экспортного потенциала УрФО. При этом, как отметил Николай Цуканов, приоритет отдается не сырьевому экспорту, а продуктам с высокой добавленной стоимостью.

У выставочного стенда ООО "Союзпищепром", который в числе других участников представлял Челябинскую область, Николай Цуканов и Алексей Текслер остановились дважды.

Во-первых, невозможно было пройти мимо ароматов азиатской кухни, блюда которой готовились прямо на стенде. "Союзпищепром" в этом году построил новый завод по производству лапши "Удон" и "Соба", ориентированный на экспорт продукции в КНР, и показывал "товар лицом". Повара ресторана "Япон Бульон" угостили посетителей стенда аутентичным блюдом - лапшой "Удон" с куриной грудкой, приправленной соевым соусом. Готовилось блюдо на растительном масле "Здоровое меню", которое также производит объединение "Союзпищепром".

Во-вторых, внимание полномочного представителя президента и губернатора Челябинской области привлек проект растительных напитков "Союзпищерома". В этом году предприятие организовало дегустацию новинок: бананового, клубничного расточительного молока, молока из зеленой гречки. Отдельно на стенде была выделена линейка растительного молока для кофе  - Green Milk Professional. Это молоко разработано специально для бариста и не имеет аналогов у других российских производителей. Уже сейчас 25% растительных напитков ООО "Союзпищепром" поставляется за рубеж.

Высокие гости отметили высокий экспортный потенциал объединения, а губернатор Алексей Текслер сделал следующую запись в своем Инстаграм:

"Сегодня с аграриями Южного Урала представили регион на окружной сельскохозяйственной выставке. Мы вторые в России по производству мяса и первые в УРФО по посевным площадям и сбору зерновых. Вы знали, что в Челябинской области делают вкусные сыры по уникальным технологиям и даже злаковое молоко? Не удержался и купил домой немного наших продуктов. Всем советую!"

"Союзпищепром" доказал высокое качество своей продукции, собрав "урожай" наград в номинации «Новый вид продукции». Медали выставки разного достоинства получили лапша "Императорская кухня 4 злака", нерафинированное масло  "Здоровое меню", изготовленное без применения гескана, и растительное молоко для кофе "Фундук" серии Green Milk Professional.

Фото предоставлено "Союзпищепромом"

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