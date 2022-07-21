«Спасибо» чудо-дороге: жители Чебаркульского района боятся не доехать до работы

Жители села Пустозерово Чебаркульского района (Челябинская область) пожаловались главе региона Алексею Текслеру на ужасающее состояние дороги от их населенного пункта до Чебаркуля.

Расстояние в семь километров селяне преодолевают с большим трудом, каждый раз боясь либо быть выброшенными на обочину, либо потерять в пути колесо.

К губернатору отчаявшиеся жители обратились через группу «А.Л. Текслер, помоги!». Автор поста от себя и своих земляков сообщила, что в этом году здесь обещали положить асфальт.

«Говорили про баснословные 22 миллиона рублей за проект, который утвердили и прочее, но с приходом сезона строительства местные власти отодвигают нас на 2024-й год. И так уже более десяти лет – из года в год. Дело в том, что большинство жителей работает в городе, ежедневно, целыми семьями, добираясь до места по данной дороге на личных автомобилях (работа, школа, садики, секции). Ремонт дороги в виде подсыпания какой-то примесью с глиной дает обратный результат. Добраться до города очень проблематично: либо с обочины «выкидывает», либо боишься колесо потерять. Просим вас посодействовать в данном вопросе, сдвинуть сроки строительства на 2022-й год», - отмечает автор поста по имени Наталья.

Ее земляки подтверждают: все действительно так, ситуация тяжелая – весной либо после дождя здесь не может проехать скорая, автомобили жителей выносит с дороги, на которой еще и камни, что тоже чревато неприятными, опасными последствиями.

«Пусть хотя бы щебнем отсыплют, там 22 миллиона не надо», - написал в обсуждениях подписчик группы Александр Калабухов.

«Жесть. Я думала, такие дороги только в фильмах ужасов существуют. Как может быть дорога от поселка до района в таком состоянии?! Люди платят налоги, а ездят по месиву. Дорогой это назвать не получается», - возмутилась Ирина Миронова.

На крик отчаянья селян отреагировали власти Чебаркульского муниципального района, сообщившие, что проект ремонта данной дороги был готов в 2021-м году.

«Полная стоимость работ - 92 миллиона рублей. В федеральную программу, как планировали изначально, войти не получилось. В ответ на наше обращение в региональном министерстве сейчас изыскивают возможности финансирования проекта в этом году. Решение, предположительно, будет принято в начале августа», - сообщили в районной администрации.

Также власти Чебаркульского района пояснили, что заявка в областное министерство была передана еще в прошлом году, на сегодняшний день источники финансирования не определены, но вопрос решается и подвижки в этом деле все же не исключены.