21.07.2022
Миронов попросил Минздрав РФ определиться насчет «третьего пола»
21.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 22 июля
21.07.2022
В Челябинске вандалы разгромили новую остановку на проспекте Ленина
21.07.2022
«Спасибо» чудо-дороге: жители Чебаркульского района боятся не доехать до работы
21.07.2022
Челябинская область скоро начнет единовременные выплаты на детей к учебному году
21.07.2022
За жизнью сквера в Центральном районе будет вестись круглосуточная «слежка»
«Спасибо» чудо-дороге: жители Чебаркульского района боятся не доехать до работы
19.07.2022
С 20 июля трамваи будут брать и высаживать пассажиров на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева
18.07.2022
В Челябинске дорожных рабочих перевели на круглосуточный режим работы
15.07.2022
По южной стороне Ленинградского моста пошли маршрутки
15.07.2022
В Челябинской области из-за жары продлили ограничения для тяжеловесов
Курчатовцы в восторге от новой пешеходной зоны на Комсомольском проспекте
20.07.2022
Овощные теплицы без вредных удобрений - от кого это зависит
20.07.2022
С 20 июля трамваи будут брать и высаживать пассажиров на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева
19.07.2022
Курчатовский район активизировал борьбу с несанкционированными свалками
19.07.2022
Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли
18.07.2022