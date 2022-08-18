Сразу две пары из Челябинска поженятся на проекте «Четыре свадьбы»

Сразу две пары из Челябинска - Наиля и Баграт, Натали и Владислав - поженятся на проекте «Четыре свадьбы» телеканала «Пятница», чтобы побороться за победу в реалити-шоу и денежный приз.

По правилам проекта, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.

Наиля и Баграт нашли друг друга в приложении для знакомств. Они устроят армянскую свадьбу с бюджетом в 300 тысяч рублей. Фишкой торжества пары станут национальные танцы.

А их соперники, Натали и Владислав, сыграют свадьбу в стиле шебби-шик на берегу озера за 600 тысяч рублей. Особенностью свадьбы молодых станут подарки от гостей в виде корма для бездомных животных.

Ради победы в шоу челябинцам предстоит попробовать превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что их свадьба – лучшая. Также за главный приз будут бороться две пары из Москвы.

Кому из влюбленных удастся победить в реалити-шоу «Четыре свадьбы» можно увидеть уже сегодня, 18 августа в 19 часов на телеканале «Пятница!».