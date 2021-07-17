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16.07.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинском микрорайоне «Парковый-2» высаживают ели, яблони, липы, а также сирень венгерскую и
16.07.2021

Челябинский микрорайон «Парковый-2» будет благоухать
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В Троицке (Челябинская область) вчера, 15-го июля, в рамках проведения в регионе всероссийской ак
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.07.2021

Главный муфтий УрФО попросил южноуральских мусульман остаться дома 20-го июля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.07.2021

В Челябинске ремонтируют трамвайные переезды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.07.2021

В Челябинской области уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.07.2021

В Южноуральске мужчина убил двух местных жителей
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16.07.2021

В Челябинске ко дню металлурга состоится выставка одной картины
Общество
17.07.2021 10:51

Срочно в дурдом

Дорогой читатель, эта история на днях произошла со мной. Мужчина-врач в приёмном отделении городской больницы (неважно, какой именно) направил меня… в дурдом. Я вообще-то человек вполне нормальный, но в сложившейся ситуации была с ним вполне солидарна.

Бывают разные житейские истории, а эта моя – настоящий анекдот. Я просто не могу молчать и, хотя выглядеть буду в твоих глазах, уважаемый читатель, как настоящая героиня комиксов, расскажу, что со мной произошло.

У педагогов отпуск длинный – 56 дней. За это время можно многое успеть. Можно куда-нибудь съездить, но актуальная в наши ковидные времена фраза «сиди дома» крепко засела в моей голове. А что можно делать дома? Конечно же, ремонт, хоть капитальный, хоть мелкий! Решили с мужем перестелить на кухне линолеум, на помощь пришёл девятнадцатилетний внук. Довольные результатом, мы с юным помощником отправились в комнату отдыхать и вести «сократовские беседы». Расположились на диване, я головой оперлась на правую руку, и тут… Тут я услышала полный ужаса Максимкин возглас: «Бабуля, что у тебя с рукой?» Я глянула на неё, и у меня сразу дико заколотилось сердце! Рука с внутренней стороны была вся синяя, а вверху ближе к плечу растекалось сине-чёрное пятно. С левой рукой было то же самое, только выглядела она несколько бледнее.

«Сосуды лопнули, последствия ковида!» - пронеслось в голове. В октябре мы с мужем болели, правда, я так и не поняла, был ли у нас коронавирус или нет. А поскольку в последнее время я чувствовала себя неважно, была вялость, апатия, ничего не хотелось делать, я и решила, что это неспроста. И вот оно, началось! Внук лихорадочно искал в Интернете по признакам мою болезнь, при этом он успел позвонить своей маме (моей старшей дочке). С молниеносной быстротой моя напуганная состоянием матери (то есть моим) дочь развила бурную деятельность.

О моих посиневших непонятно от чего руках стало известно многим людям, знакомым и незнакомым. Позвонила даже коллега сестры (сама сестра пребывала в шоке и не могла говорить) и стала осторожненько спрашивать, не похолодели ли у меня нижние и верхние конечности. «Господи, наверное, мне немного осталось!» - с ужасом думала я, ощупывая свои ноги и руки. К моему счастью, они не похолодели. «Пейте сладкий горячий чай!» - дала наставления участливая коллега сестры, а внук тут же кинулся выполнять её рекомендацию.

Позвонила из другого города младшая дочка и, заикаясь, сказала: «Мамочка, это у тебя цианоз!» Больше ничего мой бедный напуганный ребёнок сказать не смог…

А я между тем была удивлена, что ещё нормально хожу и не потеряла сознания. Дело в том, что муж, страдающий массой болезней, недавно приобрёл прибор для проверки организма на предмет кислородного голодания. Внук сунул в него мой безжизненный палец и с удивлением спросил: «Бабуль, как ты ещё дышишь?» Прибор показывал цифру 70 при норме 92. «Не знаю», - пролепетала я, понимая, что должна быть в глубоком обмороке или того хуже. Догадливый ребёнок втиснул в этот китайский прибор и свой палец. «Бабуль, и у меня столько же!»,- с изумлением констатировал он. Сообразили, что надо попробовать ещё раз. Перемерили, теперь у нас обоих было по 99! Это немного успокоило. Я ещё пыталась шутить, чтоб не напугать любимого Максимку. Сказала, что меня можно снимать в фильме ужасов.

Показала руки мужу, он даже не нашёлся, что сказать. Потом, когда закончилась вся эта история, Иван признался, что хотел посоветовать мне ударную дозу аспирина. Но не успел, поскольку дочь велела мне выходить на улицу. Она стала предлагать варианты с посещением лечебных заведений. Сначала речь шла об областной больнице, но потом моя дочь и внук решили отвезти меня в городскую. Моя старшенькая держалась молодцом, Максимка тоже. Дочь с неприкрытой болью оглядела мои руки, ничего не сказала, видно, чтоб не напугать меня ещё сильнее.

В приёмном покое медсестра спросила, что со мной. Я, еле живая от страха, показала ей свои руки. «Очень на краску похоже»,- заметила она. Но моя решительная дочь мигом отвергла это заявление. Тут полуживую мать привезли!

Нам велели подождать. К счастью, ждать нам не пришлось совсем. Со второго этажа спустился хирург для осмотра женщины с болями в животе. Осмотрел, велел дать ей обезболивающее, поскольку никакого аппендицита у неё не обнаружил. Потом обратил внимание на нас и решил провести осмотр, но медсестра шустро его опередила. Намочив ватку спиртом, она потерла мою синюшную руку… Ватка стала голубой, а рука белой! Дочь с изумлением наблюдала за происходящим. А я была на грани обморока. Это было чудо чудное, диво дивное! Краска?!! Я-то приготовилась к уже близкому завершению своего жизненного пути. Завершать, конечно, не хотелось! И тут такое счастье, правда, вперемешку с минутами позора!

Доктор же пришёл в неописуемую ярость. «Да вам в дурдом надо! Обеим! Срочно!» - бесновался он. Мне безумно было жалко свою дочку, которая пострадала из-за меня, своей полоумной матери. Её-то за что он посылает в «палату №6»? Жаль, что у доктора, кстати, внешне очень приятного мужчины, не оказалось чувства юмора! Хотя… Может, оно у него и было, но в этот момент не сработало. Понятно, ковид кругом, работы много! Медсестра однако смотрела сочувственно, а потом сказала, что так было у её мамы от одежды. Может, и не было, и сострадательная медсестра на ходу придумала мне в утешение! Умница, она ведь сразу поставила диагноз! Почему я не стала её слушать? Не было бы этих минут позорища, никто не послал бы нас в заведение для умалишённых!

Дочь хотела ещё что-то объяснить доктору, который вышел вслед за нами на улицу покурить, но он повторял как заклинание: «В дурдом, в дурдом! Срочно! Обеим!». Уже около машины моя старшенькая заботливая дочка влажными салфетками оттёрла мне синеву с обеих рук. Её собственные сильно дрожали. А я попросила её отвезти меня туда, куда направил доктор.

Потом у нас с дочерью случился приступ дикого хохота, внук был за рулём и не смеялся, а лишь конфузливо улыбался. Наверное, решил, что всё началось с его «лёгкой руки». Потом я лихорадочно соображала, что могло окрасить мои руки. Я не знаю этого до сих пор. Варила компот из вишни, но к ягоде не прикасалась. Не выходила на улицу, дома была в платье с короткими рукавами. Может быть, правда по мне сумасшедший дом плачет?

Весь следующий день я провела в раздумьях. А что было бы, если б мы с дочкой и внуком приехали в областную больницу… От неё, правда, до психиатрической лечебницы ближе…

Дорогой читатель, мне было очень непросто рассказать тебе эту историю! Но, наверное, надо уметь смеяться не только над другими, но и над собой!

Автор: Тамара Николаева
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.07.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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16.07.2021

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  • 237-15-35
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  • +7 919- 403 -53 -05

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15.07.2021 10:37

Вторая группа детей, чей отдых в лагере Нагайбакского района прервали пожары, улетела на Черное море

15.07.2021 10:23

ХК «Трактор» посетил производство стратегического партнера - Группы компаний «Ариант»

15.07.2021 10:12

Минздрав опровергает информацию о назначении нового главврача ГКБ №6 Челябинска

15.07.2021 10:10

Ученые из Екатеринбурга обнаружили на Таганае любку двулистную и гудайеру ползучую

15.07.2021 10:07

В Историческом музее открылась выставка татарских художников «Душа народа»

15.07.2021 10:04

Штрафники пополняют бюджет Магнитогорска

15.07.2021 09:51

В августе на Аркаиме вновь будет удивлять «Крынка»

15.07.2021 09:26

Челиндбанк подвел итоги первого полугодия 2021 года

14.07.2021 19:59

Четверг в Челябинской области без осадков

14.07.2021 19:46

Ковид откорректировал сроки проведения фестиваля гуманного отношения к животным в Челябинске

14.07.2021 19:17

МГТУ ищет подрядчика для строительства ФОКа с бассейном

14.07.2021 18:50

ВТБ снижает ставку по рефинансированию ипотеки на время оформления залога

14.07.2021 18:40

Анонсы событий и мероприятий на 15 июля

14.07.2021 18:38

В Челябинске ограничили движение в сторону площади Революции

14.07.2021 18:12

Вода в Тургояке небезопасна: в Миассе закрыли городской пляж

14.07.2021 17:42

Челябинские экоактивисты приглашают горожан на уборку на Голубом карьере

14.07.2021 17:36

Строительство набережной в Челябинске застопорилось на культурном слое

14.07.2021 17:24

В Магнитогорске полицейские пресекли продажу фальшивых антиковидных справок

14.07.2021 17:23

Магнитогорская библиотека обзавелась влиятельным попечителем

14.07.2021 17:20

В Магнитогорске семилетний мальчик оказался пригвожден к забору ржавым прутом

14.07.2021 17:15

В Челябинске прошли обыски у главы регионального ПФР

14.07.2021 17:07

В Магнитогорске за неуплату алиментов судят отца девочки Киры, которую он хочет разлучить с любимым старшим братом

14.07.2021 16:57

В Магнитогорске хранятся уникальные издания

14.07.2021 16:56

Челябинцы активно участвуют в разработке велоинфраструктуры города

14.07.2021 16:53

В Златоусте благодаря поддержке Текслера отремонтируют одну из самых проблемных дорог

14.07.2021 16:17

Новый начальник управления транспорта Челябинска «пошел в народ»

14.07.2021 15:48

Жители Муслюмово обнаружили новую свалку отходов птицефабрики

14.07.2021 15:46

Дышать станет легче: Лихачев заявил о несомненной пользе для людей «Экомонитора»

14.07.2021 15:44

Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет

14.07.2021 14:27

Новые трамваи Челябинска украсит уникальный паттерн

14.07.2021 14:12

Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали

14.07.2021 13:08

Геймеры Челябинской области снова сразятся в кибертурнире «За Танкоград»

14.07.2021 12:51

Женщина-водитель пойдет под суд за применение насилия в отношении сотрудников ГИБДД

14.07.2021 12:05

В Челябинске водитель погрузчика спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

14.07.2021 12:01

В России намерены добавить плавающим ставкам по кредитам фиксации

14.07.2021 11:44

“С Талибаном нужно считаться”: в МИД рассказали о встрече с талибами из Афганистана

14.07.2021 11:37

Дезинфекция-вариант защиты от пандемии

14.07.2021 11:36

В Челябинской области за сутки выявлено 283 случая ковида

14.07.2021 11:25

Как получить подарки Сбера при оформлении выплаты на детей от государства

14.07.2021 11:16

Пожарные спасли жизнь женщины и ее собаки Сонечки

14.07.2021 10:49

Миасский автозавод «УРАЛ» приглашает на работу