Срочно в дурдом

Дорогой читатель, эта история на днях произошла со мной. Мужчина-врач в приёмном отделении городской больницы (неважно, какой именно) направил меня… в дурдом. Я вообще-то человек вполне нормальный, но в сложившейся ситуации была с ним вполне солидарна.

Бывают разные житейские истории, а эта моя – настоящий анекдот. Я просто не могу молчать и, хотя выглядеть буду в твоих глазах, уважаемый читатель, как настоящая героиня комиксов, расскажу, что со мной произошло.

У педагогов отпуск длинный – 56 дней. За это время можно многое успеть. Можно куда-нибудь съездить, но актуальная в наши ковидные времена фраза «сиди дома» крепко засела в моей голове. А что можно делать дома? Конечно же, ремонт, хоть капитальный, хоть мелкий! Решили с мужем перестелить на кухне линолеум, на помощь пришёл девятнадцатилетний внук. Довольные результатом, мы с юным помощником отправились в комнату отдыхать и вести «сократовские беседы». Расположились на диване, я головой оперлась на правую руку, и тут… Тут я услышала полный ужаса Максимкин возглас: «Бабуля, что у тебя с рукой?» Я глянула на неё, и у меня сразу дико заколотилось сердце! Рука с внутренней стороны была вся синяя, а вверху ближе к плечу растекалось сине-чёрное пятно. С левой рукой было то же самое, только выглядела она несколько бледнее.

«Сосуды лопнули, последствия ковида!» - пронеслось в голове. В октябре мы с мужем болели, правда, я так и не поняла, был ли у нас коронавирус или нет. А поскольку в последнее время я чувствовала себя неважно, была вялость, апатия, ничего не хотелось делать, я и решила, что это неспроста. И вот оно, началось! Внук лихорадочно искал в Интернете по признакам мою болезнь, при этом он успел позвонить своей маме (моей старшей дочке). С молниеносной быстротой моя напуганная состоянием матери (то есть моим) дочь развила бурную деятельность.

О моих посиневших непонятно от чего руках стало известно многим людям, знакомым и незнакомым. Позвонила даже коллега сестры (сама сестра пребывала в шоке и не могла говорить) и стала осторожненько спрашивать, не похолодели ли у меня нижние и верхние конечности. «Господи, наверное, мне немного осталось!» - с ужасом думала я, ощупывая свои ноги и руки. К моему счастью, они не похолодели. «Пейте сладкий горячий чай!» - дала наставления участливая коллега сестры, а внук тут же кинулся выполнять её рекомендацию.

Позвонила из другого города младшая дочка и, заикаясь, сказала: «Мамочка, это у тебя цианоз!» Больше ничего мой бедный напуганный ребёнок сказать не смог…

А я между тем была удивлена, что ещё нормально хожу и не потеряла сознания. Дело в том, что муж, страдающий массой болезней, недавно приобрёл прибор для проверки организма на предмет кислородного голодания. Внук сунул в него мой безжизненный палец и с удивлением спросил: «Бабуль, как ты ещё дышишь?» Прибор показывал цифру 70 при норме 92. «Не знаю», - пролепетала я, понимая, что должна быть в глубоком обмороке или того хуже. Догадливый ребёнок втиснул в этот китайский прибор и свой палец. «Бабуль, и у меня столько же!»,- с изумлением констатировал он. Сообразили, что надо попробовать ещё раз. Перемерили, теперь у нас обоих было по 99! Это немного успокоило. Я ещё пыталась шутить, чтоб не напугать любимого Максимку. Сказала, что меня можно снимать в фильме ужасов.

Показала руки мужу, он даже не нашёлся, что сказать. Потом, когда закончилась вся эта история, Иван признался, что хотел посоветовать мне ударную дозу аспирина. Но не успел, поскольку дочь велела мне выходить на улицу. Она стала предлагать варианты с посещением лечебных заведений. Сначала речь шла об областной больнице, но потом моя дочь и внук решили отвезти меня в городскую. Моя старшенькая держалась молодцом, Максимка тоже. Дочь с неприкрытой болью оглядела мои руки, ничего не сказала, видно, чтоб не напугать меня ещё сильнее.

В приёмном покое медсестра спросила, что со мной. Я, еле живая от страха, показала ей свои руки. «Очень на краску похоже»,- заметила она. Но моя решительная дочь мигом отвергла это заявление. Тут полуживую мать привезли!

Нам велели подождать. К счастью, ждать нам не пришлось совсем. Со второго этажа спустился хирург для осмотра женщины с болями в животе. Осмотрел, велел дать ей обезболивающее, поскольку никакого аппендицита у неё не обнаружил. Потом обратил внимание на нас и решил провести осмотр, но медсестра шустро его опередила. Намочив ватку спиртом, она потерла мою синюшную руку… Ватка стала голубой, а рука белой! Дочь с изумлением наблюдала за происходящим. А я была на грани обморока. Это было чудо чудное, диво дивное! Краска?!! Я-то приготовилась к уже близкому завершению своего жизненного пути. Завершать, конечно, не хотелось! И тут такое счастье, правда, вперемешку с минутами позора!

Доктор же пришёл в неописуемую ярость. «Да вам в дурдом надо! Обеим! Срочно!» - бесновался он. Мне безумно было жалко свою дочку, которая пострадала из-за меня, своей полоумной матери. Её-то за что он посылает в «палату №6»? Жаль, что у доктора, кстати, внешне очень приятного мужчины, не оказалось чувства юмора! Хотя… Может, оно у него и было, но в этот момент не сработало. Понятно, ковид кругом, работы много! Медсестра однако смотрела сочувственно, а потом сказала, что так было у её мамы от одежды. Может, и не было, и сострадательная медсестра на ходу придумала мне в утешение! Умница, она ведь сразу поставила диагноз! Почему я не стала её слушать? Не было бы этих минут позорища, никто не послал бы нас в заведение для умалишённых!

Дочь хотела ещё что-то объяснить доктору, который вышел вслед за нами на улицу покурить, но он повторял как заклинание: «В дурдом, в дурдом! Срочно! Обеим!». Уже около машины моя старшенькая заботливая дочка влажными салфетками оттёрла мне синеву с обеих рук. Её собственные сильно дрожали. А я попросила её отвезти меня туда, куда направил доктор.

Потом у нас с дочерью случился приступ дикого хохота, внук был за рулём и не смеялся, а лишь конфузливо улыбался. Наверное, решил, что всё началось с его «лёгкой руки». Потом я лихорадочно соображала, что могло окрасить мои руки. Я не знаю этого до сих пор. Варила компот из вишни, но к ягоде не прикасалась. Не выходила на улицу, дома была в платье с короткими рукавами. Может быть, правда по мне сумасшедший дом плачет?

Весь следующий день я провела в раздумьях. А что было бы, если б мы с дочкой и внуком приехали в областную больницу… От неё, правда, до психиатрической лечебницы ближе…

Дорогой читатель, мне было очень непросто рассказать тебе эту историю! Но, наверное, надо уметь смеяться не только над другими, но и над собой!