Стали известны новые кинопредпочтения южноуральцев

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС выяснили как изменились предпочтения в просмотрах фильмов и сериалов у жителей Челябинской области за год с апреля 2022 года по апрель 2023 года и рассказали о самых популярных видах зарубежного контента, который южноуральцы чаще всего смотрят в онлайн-кинотеатрах.

На Южном Урале за прошлый год интерес жителей сместился на 20% в сторону китайских фильмов и сериалов. Такая тенденция связана с общим интересом к национальным кинокартинам и постоянным обновлением библиотеки онлайн-кинотеатра KION тайтлами популярных фильмов и сериалов.

Так, в пятерку самых популярных китайских фильмов и сериалов в Челябинской области вошли: мелодрама “Киберкраш: влюбится в твою улыбку”, рассказывающая трогательную историю любви двух геймеров, китайский фантастический мультфильм о силе духа и выживании “Боевой континент”, биографическая драма “Ип Ман” о признанном мастере кунг-фу, приключенческий мультфильм “Рок Дог” о псе Боуди, который не унывает, несмотря ни на что. Пятерку лидеров среди китайских кинолент, наиболее популярных на Южном Урале, замыкает мелодрама “Яркая луна династии Тан”, которая перенесет зрителя в интриги китайского двора 627-649 годов.