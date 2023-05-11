11.05.2023
Аэрофлот в два раза увеличивает частоту полётов между Москвой и Челябинском
11.05.2023
В храме мученика Иоанна Воина в Челябинске споют военные песни
11.05.2023
Купальница европейская стала еще одной «рекордсменкой» Таганая
11.05.2023
Шахта Пласта осталась без погрузочно-доставочного транспорта
11.05.2023
Мнения челябинцев об искусственном интеллекте разделились
11.05.2023
ММК отмечает 50-летие с момента пуска второго агрегата электролитического лужения
Стали известны новые кинопредпочтения южноуральцев
03.05.2023
Волонтеры посадили сосновый бор в рамках программы по улучшению экологической обстановки на Южном Урале
28.04.2023
МТС улучшила связь для дачников на северо-западе и Троицком тракте Челябинска
21.04.2023
Более четырех тысяч семей из Чурилово получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету
14.04.2023
Юная челябинка покорила преподавателя ГИТИСа и стала ближе к мечте
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023