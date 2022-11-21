21.11.2022
В Сосновском районе будут-судить горе-мать
21.11.2022
Челябинск участвует в федеральном конкурсе школьных столовых в Уфе
21.11.2022
Резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили задержали за курение у входа в здание аэропорта Челябинска
21.11.2022
Две «Уралочки» отправляются на очередной тур ватерпольного чемпионата России
21.11.2022
В Челябинске впервые проведут аукцион по КРТ незастроенной территории
21.11.2022
Женский форум "Стальное кружево Урала": новые формы солидарности и мобилизации ресурсов
Стартовало голосование за жителей Поволжья и Урала в конкурсе «Твоя история с билайном»
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21.10.2022
В beeline cloud с нуля создали комплексную инфраструктуру для компании CMWP
20.09.2022
билайн и главы регионов заключили соглашения о развитии цифровой среды по всей России
16.08.2022
билайн объявляет о старте акции к 1 сентября: приобретайте смартфоны на выгодных условиях
28.07.2022
билайн представил сервис «Виртуальный секретарь»
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022