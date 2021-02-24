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Стихия в Челябинске не пощадила и новогодние арт-объекты

Стихия, не на шутку разгулявшаяся в Челябинске, не пощадила и новогодние арт-объекты.

Как сообщает сегодня, 24-го февраля, городской комитет дорожного хозяйства, на площади Революции пострадала световая инсталляция в виде звезд, на набережной реки Миасс в районе краеведческого музея – праздничная иллюминация. Получила повреждения и новогодняя конструкция на улице Чичерина, в районе дома №33.

Подрядчик занимается восстановлением пострадавших арт-объектов. Ряд конструкций в Челябинске будет демонтирован до наступления лучших погодных условий.

Кроме того, в столице Южного Урала бушующей стихии не выдержала железобетонная опора на улице Механической.

На улице Хлебозаводской ураганный ветер свалил дерево – прямо на линию наружного освещения.

Сотрудники МБУ «ЭВИС» уже провели работы по демонтажу сломанной опоры (в скором времени она будет восстановлена) и поврежденного дерева.

«В связи с тем, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе еще пару дней, просим горожан отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и не создавать помех при уборке улично-дорожной сети Челябинска. Подрядными организациями брошены все силы на ликвидацию последствий метели, в усиленном режиме ведется очистка проезжей части, тротуаров, остановок общественного транспорта, мостов, путепроводов», - сообщили в КДХ Челябинска.