Супруги-пенсионеры из Челябинска передали для участников СВО свою «Ниву»

Супруги Валентин и Наталья Романовы из Челябинска расстались со своим внедорожником «Нивой» ради бойцов, которые находятся на передовой.

Пенсионеры посчитали, что ребятам, участвующим в СВО, машина намного нужнее, чем им. Ключи от автомобиля Валентин Васильевич передал Народному фронту. Челябинец рассказал, что «Нива» в отличном состоянии – не «пробежала» и 80 тысяч километров.

Решение передать транспортное средство на передовую Валентин Романов принял вместе с женой. Наталья Юрьевна тоже помогает ребятам на линии соприкосновения: привозит для бойцов продукты и вещи.

По словам пенсионера, у них в семье было две машины. «Нивой» они пользовались нечасто.

Эта машина идеальна для бездорожья – обладает высокой проходимостью. В комплекте есть все необходимое: запасное колесо, домкрат, трос.

Пенсионеры желают, чтобы «Нива» принесла ребятам, которые сейчас находятся за ленточкой, удачу и помогла в выполнении боевых задач.

«В ближайшие дни в составе автопоезда доставим «Ниву» от четы пенсионеров на передовую», - сообщили в челябинском региональном отделении Народного фронта.