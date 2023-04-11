11.04.2023
В Челябинске задержаны еще три человека, подозреваемые в причастности к убийству подростка
11.04.2023
Супруги-пенсионеры из Челябинска передали для участников СВО свою «Ниву»
11.04.2023
В Магнитогорске стартовали всероссийские соревнования по боксу
11.04.2023
Магнитогорское «Притяжение»: перспективы развития городского курорта
11.04.2023
ММК представит в Москве интересные проекты для инвесторов и потенциальных партнеров
11.04.2023
Аркаим готовится к юбилею своего отца-основателя Геннадия Здановича
Супруги-пенсионеры из Челябинска передали для участников СВО свою «Ниву»
Чета Романовых посчитала, что бойцам на передовой внедорожник намного нужнее
10.04.2023
Жители Копейска отправили на передовую святую воду
07.04.2023
«Лети, помогай нашим бойцам»: семья из Челябинска купила для участников СВО квадрокоптер
04.04.2023
Денис Рыжий доставил гуманитарную помощь от Челябинской области бойцам и мирным жителям ДНР
23.03.2023
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023