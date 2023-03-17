Жители Челябинской области могут направить на передовую машины - их заберет «Автопоезд»

Жители Челябинской области могут направить на передовую машины - с «Автопоездом». Централизованную отправку машин для нужд СВО готовит Народный фронт.

Как рассказали в челябинском региональном отделении ОНФ, «Автопоезд» проследует через крупные города России и в каждом сделает остановку, чтобы погрузить транспорт, переданный бойцам жителями регионов.

«Речь идет о любых машинах и мотоциклах высокой проходимости. Также у военных – огромная потребность в квадроциклах. Техника должна быть на ходу и пройти необходимую подготовку. Машины можно передать своим подразделениям по их заявкам», - отмечают в Народном фронте.

В Челябинск «Автопоезд» прибудет в начале апреля. Заявить о своем желании направить на передовую автомобили южноуральцам нужно в ближайшее время по телефону +7 (351) 264-64-14 или прийти в региональное отделение Народного фронта лично: улица Цвиллинга, 20.