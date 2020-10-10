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Суточное число новых случаев ковида в Челябинской области подобралось к сотне

Общество
Сегодня, 12:17
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 99 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 98). Число выздоровевших за сутки меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро 10 октября, в регионе подтверждено 17 тысяч 683 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 74 выздоровевших пациента с коронавирусом, что больше показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 36 человек. За весь период пандемии ковид победили 13 тысяч 352 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 527 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 133 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 394 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались четверо женщин и двое мужчин. У всех причиной смерти стали иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Число пациентов с коронавирусной инфекциях в госпитальных базах области растет. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 762 пациента с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 743). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в 17 муниципалитетах: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Копейске, Миассе, Чебаркуле, Южноуральске, Аргаяшском, Верхнеуральском, Еманжелинском, Катав-Ивановском, Кизильском, Коркинском, Нагайбакском, Сосновском, Саткинском и Чебаркульском районах.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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